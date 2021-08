Artista cubano Onelio Larralde se opone al Decreto Ley 35: "No más miedo"

Onelio Larralde Foto © Facebook / Onelio Larralde

El artista cubano Onelio Larralde se mostró en contra del Decreto ley 35/2021 que restringe la libertad de expresión de los ciudadanos a través de internet.

"Director de arte, pintor y muy viejo ya para pensar en que puedo o no puedo comentar en un servicio que pago al estado con mi dinero", escribió en Facebook el artista cubano.

Larralde mencionó que no se esconde y dice lo que crea cercano a su línea de pensamiento, por tanto si el gobierno quiere prohibirle algo, solo tiene la opción de pararse frente a su casa y decirlo.

"No más amenazas, no más ofensas al pensamiento, no más miedo. Trabajo todos los días y doy de comer a mi familia a pesar de cambios, medidas y murillos", agregó.

El artista dijo estar dispuesto a compartir, publicar y debatir "todo lo que quiera y donde quiera" porque sus hijos se merecen tener un padre que no teme.

"No me obliguen a forrar mis libros, a morderme la lengua, ayúdenme a creer un poco mas, a divulgar la verdad... 'partida como un pan terrible para todos'", concluyó.

Onelio Larralde (1963), ha sido director de arte de más de 30 producciones cinematográficas y televisivas, dentro y fuera de Cuba. Su último trabajo fue en la película "La red avispa" en 2019, aunque su currículo incluye la participación en el diseño de producción de cinco obras cinematográficas y la actuación en otras dos (Molina´s Mofo y Lista de espera).

Tras el anuncio del polémico Decreto Ley 35, no ha cesado la ola de críticas por parte de la sociedad civil independiente y ciudadanos hacia el gobierno.

Una de las primeras reacciones fue la del periodista cubano Julio Batista, que consideró esta medida como "la concreción del anhelo totalitarista de manipular el pensamiento y la expresión de la gente a la que subyuga".

También se opuso el escritor Pedro Armando Junco López, quien agregó que funcionarios de alto nivel en Cuba debían ser sancionados por violar el decreto todos los días.

"Si promover noticias falsas es un delito punible, castigable ante la ley, al doctor Francisco Durán García hay que llevarlo a rendir cuentas ante el pueblo de Cuba por haber prestado su figura a ocultar cifras de fallecidos por la Covid-19 en sus últimos informes matutinos", escribió en Facebook.

Las críticas se expresaron también a través de memes, imágenes humorísticas que se divulgan a través de las redes sociales y una de las más ocurrentes es la del mandatario norcoreano Kim Jong Un compartiendo espacio con los moderadores de la Mesa Redonda.