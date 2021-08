Rompen con bates vidrieras de dos tiendas MLC en Ciego de Ávila

Imágenes de los dos establecimientos Foto © Facebook / José Raúl Gallego

Al menos dos tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) fueron atacadas en la madrugada del jueves en la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba.

Según el reporte del periodista de América TeVé Mario J. Pentón, varios cubanos rompieron con bates las vidrieras de los establecimientos.

El periodista José Raúl Gallego confirmó la noticia con fuentes del lugar, quienes dijeron que los hechos ocurrieron en las tiendas "Nueva Vista Hermosa" y "Variedades", esta última vende mermas en pesos cubanos.

Tras el incidente se desplegó un fuerte operativo policial y de miembros de la Dirección de Inteligencia (DTI) en el territorio para encontrar a los atacantes, que huyeron del lugar.

De acuerdo con Gallego, ambos puntos de venta se ubican en el mismo complejo, cerca de la Terminal de Ómnibus provincial.

Los vecinos le aclararon que fue "un ataque rápido, contra los cristales de la tienda, sin que sustrajeran nada de las mismas".

Asimismo, que en la mañana los cristales de la tienda "Nueva Vista Hermosa" habían sido restituidos.

La apertura de tiendas en MLC en Cuba, donde se paga en pesos cubanos, despertó la indignación de miles de cubanos en el país, que en medio de la peor escasez de alimentos de las últimas décadas vieron cómo el gobierno surtía estos establecimientos, destinados solo a aquellos que reciben remesas.

En diciembre de 2020 se reportaron ataques a estas tiendas, consideradas "una injusticia" para la población del país.

"Es un absurdo que se le pida a una sociedad que pague en una moneda que no tiene para obtener bienes básicos y fundamentales", consideraron algunos cubanos.

Tras las protestas del pasado 11 de julio, cuando también fueron atacadas algunas vidrieras, el gobierno ha protegido con madera algunos centros comerciales como la Plaza Carlos III, según usuarios de redes sociales.

"Mira si ellos saben cómo está "la cosa" de revuelta que aquí, en Carlos III, y en otras tiendas, las vidrieras las han cubierto con planchas de madera... ¿por qué será?", dijo una internauta en el post de Pentón.

Otros cubanos, más suspicaces, dijeron que el ataque podría ser obra del propio gobierno, para justificar más presencia policial en las calles.

"Ojalá y no sea la misma dictadura para culpar el pueblo. La dictadura aveces quiere distraer para que olvidemos. No más paz para la dictadura les tiene que llegar su hora ya basta de abuso con el pueblo. Me siento bien si es verdad. Le pido a dios que los cuide en su lucha por la libertad" y "Les dejó mi opinión personal, los únicos que tenían bates eran las fuerzas represivas, ojo, digo yo, no sé", fueron otros comentarios.