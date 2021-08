ETECSA lanza planes combinados para telefonía móvil desde 125 pesos

Cubano mira el celular frente a oficina de ETECSA Foto © ACN

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) sale una vez más a apaciguar los ánimos de los cubanos, tras las nuevas legislaciones para restringir la libertad de expresión en Internet, y lanza este jueves planes combinados para telefonía móvil desde 125 CUP.

El monopolio estatal de las comunicaciones en la Isla desde las cuatro de la mañana de este 19 de agosto activó la opción de planes combinados, de acuerdo con información de Cubacel en su cuenta de Twitter.

Esta nueva opción incluye tres tipos de planes de acuerdo con sus costos.

El Plan Básico, de 125 CUP, ofrece 600Mb + 800mb LTE+ 300mb para navegación nacional, 15 minutos de voz y 25 SMS.

El Plan Medio de 250 CUP trae 1.5Gb + 2Gb LTE + 300MB para navegación nacional, 35 minutos de voz y 45 SMS, y el Plan Extra, de 500 CUP, tiene 3.5Gb + 4.5Gb LTE + 300Mb de navegación nacional, 75 minutos de voz y 80 SMS.

Igual la empresa al Plan LTE de 14Gb (4Gb para todas las redes y 10Gb LTE) que costaba 1125 CUP, lo rebajó a 950 CUP y ahora trae 4Gb + 12Gb LTE, además de mantener 300 Mb de navegación nacional.

Todos los planes mantienen su vigencia por 30 días de duración, aunque como la novedad de que se activan al cursar tráfico de datos, enviar SMS o llamadas recibidas, realizadas o de cobro revertido.

Por ejemplo, si antes de que venza se compra otro plan combinado, todos esos recursos se extienden una vez que se use alguno de ellos.

Para conformar estos planes se tuvo en cuenta las solicitudes de los clientes, aseguró al diario oficialista Juventud Rebelde la directora de Marketing Operativo de ETECSA, Lázara Mairén Jiménez Ruiz.

La ejecutiva aseveró que ETECSA se ha preparado para este momento. Argumentó al diario oficialista que cada vez son más los cubanos que acceden a Internet en medio de una situación condicionada por la pandemia de coronavirus.

Jiménez Ruiz afirmó también que estos planes se concibieron para que se maximizaran las ofertas en los mismos rangos de precios. Por eso, aseguró, ahora se brindan más megas por igual precio, además de minutos y SMS.

Según Jiménez Ruiz, el valor agregado que tienen estos planes es que todos incorporan minutos para llamadas y SMS, algo hasta hoy inédito en el país.

También dijo que hasta el 31 de agosto se mantendrá la promoción que desde el 23 de julio la empresa lanzó para el servicio Nauta Hogar, con una tarifa de 6.25 CUP la hora extra de su cuenta Nauta en el horario de 12 de la noche a 12 del día.

Igual informó que será permanente la rebaja del precio de 2.25 CUP a 1.00 CUP para los SMS nacionales, y la rebaja también permanente del precio de 17.50 CUP a 12.50 CUP la hora de navegación internacional con cuentas permanentes nauta, ofertas concebidas después de los sucesos del 11J y para compensar los deliberados cortes del servicio que ocurrieron por esos días.

Otras de las novedades en el servicio de ETECSA es que con el código USSD *222# el cliente tendrá la información de todos los recursos vigentes.

También es otro el menú de compra. Ahora se incorpora el ítem Planes (datos, voz y sms), que es la que da acceso a la compra de los paquetes combinados.

La ejecutiva explicó que con estos planes combinados desaparecen los planes de datos que estaban en los rangos de precios de 125 CUP, 250 CUP y 500 CUP.

Solo quedarán como Paquetes de datos el de 100CUP de 1GB LTE, el de 200 CUP 2.5Gb LTE, y el mencionado paquete de 16 GB.

De cara a los usuarios, internautas comentaron en redes que “se les agradece la pequeña rebaja, pero... casi NADIE usa los servicios de voz y SMS. ¿Por qué no hicieron la rebaja considerable en los precios de los datos móviles que tanto hemos estado reclamando? ¿Acaso no se toma la opinión del pueblo? @lazara_mairen responde esto”.

“Pensaba que era la única, yo creo que el tema no está en las ofertas, sino en la duración. Ni siquiera van a durar 15 días qué sentido tiene, incluso probé una vez comprar dos d 2.5 y no llegué a la semana; en fin, no existe tal bondad siguen estando caros”, opinó una usuaria.

También otro internauta opinó “qué parte de que nadie quiere ni SMS ni llamadas. No se entendió cuando hicieron el tweet aquel preguntando qué queríamos. Den más megas, en vez de todo el reguero de cosas esas que nadie va a usar”.

“Ustedes y sus enredos. Por favor, alguien que explique fácil la ecuación esta. Porque solo de verlo a simple vista a mí no me sirven. Con 400 pesos me compro 5 GB y ahora por 500, 4.5. Olvídense de los minutos, mensajes y los GB de 3G porque eso nadie lo usa”, comentaron, además.