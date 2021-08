Omar Franco en Miami: Tengo que denunciar la represión en Cuba y estar del lado de los que me han hecho artista

Personaje de "Ruperto" (i) y Omar Franco (d) Foto © Collage Facebook/Omar Franco

El actor cubano Omar Franco, que encarna el personaje de “Ruperto” en el programa “Vivir del Cuento”, se encuentra de visita junto a su esposa en Miami, desde donde dejó clara la necesidad de denunciar la represión en Cuba aunque no le guste al gobierno de la isla.

“Hace un mes que ando de visita en Miami, adonde vinimos a visitar a nuestro hijo, que además es el único que tenemos”, dijo Franco al inicio de extensa entrevista para el espacio “Derecho a Réplica”, que conduce en YouTube el director de cine Ian Padrón. Encuentro en el que el actor conversó sobre su carrera y opinó sobre la actual situación en la isla.

Aquel domingo 11 de julio “cuando me pongo a ver en la televisión al presidente del país mandando a ir a las calles… ahí si fue la desilusión total”, dijo Franco, que relató en detalle cómo vivió esa jornada.

“Escribí que yo estaba en contra de la represión. Molestó esa palabra, que al igual que yo la dijeron otros artistas. Han sido agresivos hasta con premios nacionales del arte en Cuba, gente que se manifestó. Yo sí entiendo que hubo represión, hubo uso excesivo de la fuerza”, dijo el actor en referencia a un texto que publicó en Facebook el 15 de julio, que generó malestar en algunos e incluso una llamada de atención por parte del colectivo del programa, aunque después no pasó nada.

“Tengo que denunciar la represión, y estar del lado de los que me han hecho a mi artista, sencillamente. ¿No les gusta la palabra represión? ¿Qué otra palabra bonita quiere que les diga?”, añadió.

También criticó la criminalización hecha desde la prensa estatal contra los participantes en el 11J: “Si vamos a asumir que todos los que salieron eran 'delincuentes', entonces hay que estar preocupados… ¡porque fueron unos cuantos!”.

Dejó, igualmente, varios comentarios sobre Miguel Díaz-Canel, y criticó en particular la reunión del gobernante con estudiantes de la Universidad de la Habana, tras las protestas del 11J: “¿Te vas a reunir con la gente que te va a decir que sí? No, hay que hacerlo también con la gente que no piensa igual”, cuestionó; y subrayó que a los que disienten “hay que darles el espacio”.

En ese sentido, sostuvo que hay que “escuchar y dar espacio para que la gente hable” de los problemas del país y que “Cuba pide a gritos que sea con todos y para el bien de todos (...) Tenemos que hacerlo con todos y no excluir a nadie”, acotó.

En lo que respecta a la situación epidemiológica en la isla, el actor explicó que hace más de un año a ellos le habían orientado como actores que promovieran que las personas se queden en casa para frenar la pandemia, motivo por el cual cuando ve marchas organizadas por el propio gobierno las considera “una traición a la comunidad científica”.

Omar Franco precisó que pidió una licencia hasta prácticamente fin de año para justificar su ausencia en el programa “Vivir del Cuento”. “Los proyectos que quedaron en Cuba se harán sin mí… ya veremos”, comentó.

En su primera entrevista desde que salió de Cuba, el actor cubano dejó en todo momento abierta la posibilidad de asentarse en EE.UU., algo que no aseguró pero que sí dio por seguro su hijo, Omar Franco Jr., que intervino en parte de la entrevista y dijo sentirse muy feliz por tener a sus padres junto a él.

En los próximos meses Omar Franco tratará de trabajar en Miami y aunque espera que sea actuando, no descarta ningún empleo. Dijo que está “estudiando mucho” y que la decisión de cuánto tiempo se quedará en Estados Unidos “está por venir”.

Con la partida -al menos temporal del personaje de "Ruperto"- el programa "Vivir del Cuento" pierde a otras de sus estrellas tras el despido del actor Andy Vázquez ("Facundo Correcto"), que acabó emigrando a finales de 2019 a Florida.

