Luis Silva responde si Vivir del Cuento podría volver en Miami

El humorista cubano Luis Silva, conocido por su icónico personaje de Pánfilo en el programa Vivir del Cuento, dejó abierta la posibilidad de que el popular espacio humorístico regrese en una versión hecha desde Estados Unidos.
En una interacción reciente en Instagram, un seguidor comentó: “Un programa en USA. El pueblo lo pide” y Silva respondió de manera directa: “Estamos dándole cabezas a eso”, lo que desató entusiasmo entre sus seguidores.
Otros usuarios pidieron que el elenco original se reúna de nuevo y que los guiones adapten los problemas de los cubanos dentro y fuera de la isla.
El programa, que estuvo más de una década al aire en la televisión cubana, se encuentra actualmente en pausa en la isla tras años de censura y salida de varios actores claves, entre ellos Andy Vázquez, Omar Franco, Irela Bravo, Marlon Pijuán, Wilber Gutiérrez y el propio Silva, quien ha sido visto en varias ocasiones en Estados Unidos junto a su esposa.
Aunque no ha confirmado si vive en Miami de forma definitiva, sí ha participado en actividades públicas, en espacios publicitarios como el de la publicación que dio origen al comentario, y compartido imágenes en ese entorno.
La posibilidad de un Vivir del Cuento en Estados Unidos entusiasma a miles de seguidores del programa, que durante años se convirtió en uno de los pocos espacios de sátira social en la televisión cubana.
“Por favor, háganlo. Serían número uno aquí también”, escribió una usuaria.
Otros aseguraron que solo falta que llegue a Estados Unidos el comediante cubano Mario Sardiñas, Chequera, sobre el que se ha especulado que también podría estar viviendo en el país, pero sin confirmación oficial sobre este hecho.
De concretarse, la versión en Miami abriría una nueva etapa para el humor de Pánfilo y su tropa, con un enfoque que podría incluir tanto los problemas cotidianos de la isla como las vivencias de la comunidad cubana en el exilio.
