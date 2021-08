Muertes por coronavirus en Las Tunas podrían ser el triple de las reportadas por el MINSAP

Ataúd en funeraria cubana Foto © Periódico Girón

La prensa local cubana ha salido a desmentir las estadísticas oficiales de fallecidos por la epidemia de coronavirus en la isla.

A la reciente denuncia del periódico Invasor, sobre las alarmantes cifras de muertes en la provincia Ciego de Ávila, se suma ahora otro reportaje del Periódico 26, en Las Tunas.

"Son varias las historias de gente conocida o no que dejan sinsabores, y nos sumergen en una ola de incertidumbre al percibir que esos decesos no cuentan en las estadísticas diarias. La inquietud recorre la ciudad entre quienes suelen ser menos críticos: ¿se oculta el número verdadero de fallecidos?; otros ya lo asumen como una afirmación", dice la periodista del medio oficial.

"En las redes sociales también pululan las opiniones hasta de los propios dolientes que no entienden por qué su familiar no fue reportado si estuvo positivo a la Covid-19, y no pudieron hacerle un velatorio ni estar en el momento del entierro, proceder utilizado solo en esos casos", agrega.

Para descifrar el "misterio" de la verdadera cifra de fallecidos, la periodista tunera entrevistó, primero, a las autoridades sanitarias del territorio. De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el cierre del 18 de agosto se han notificado en Las Tunas 50 decesos. Dicha cifra ha estado sujeta a cuestionamientos, admitió la doctora Viviana Gutiérrez Rodríguez, directora provincial de Salud.

La directiva precisa que “al revisar las estadísticas, hemos tenido unos 160 pacientes con historia clínica que guardan relación con el SARS-CoV-2, pero no todos han sido confirmados con una prueba de PCR, y no hemos podido informarlos como tal”.

Esta escandalosa confesión, que triplicaría las estadísticas oficiales de la provincia, da la razón a los numerosos reportes de la prensa independiente sobre la poca confiabilidad de las cifras de fallecidos por coronavirus a nivel nacional.

Entre las muertes no registradas están quienes mueren en sus casas y fueron contactos de algún positivo al coronavirus o procedían de una zona de alto riesgo, pero no se les realizó un PCR.

“Aunque las evidencias lo indiquen no hay un examen que lo avale y, por tanto, el facultativo a cargo, en un consultorio o del centro asistencial, no puede cerrar un certificado de defunción por una razón probable, si no tiene un resultado de laboratorio", explica la Directora Provincial de Salud a la periodista.

Las estadísticas también incluyen a quienes tuvieron relación directa con la COVID-19, aunque al morir ya fueran negativos; “siempre y cuando ese desenlace no sea originado por una enfermedad de base. Un paciente, por ejemplo, -ilustra el galeno- con un padecimiento renal crónico que requiere de hemodiálisis y fallece 15 días después de haberse contagiado con el virus, siendo negativo, no pasa a formar parte de esos registros”.

En Las Tunas funciona un comité provincial para evaluar el tema de los fallecidos según su historia clínica y epidemiológica, su evolución y la posible razón del deceso. Diariamente, a través de videoconferencia, se realiza la discusión con expertos del MINSAP, donde se ajustan las cifras y se subsanan posibles errores en la causa del óbito, explica la periodista.

El pasado 12 de agosto, explicó la doctora Gutiérrez Rodríguez al periódico local, hubo 13 defunciones en el Hospital provincial "Ernesto Che Guevara". Aunque cada una fue discutida y analizada a profundidad, ninguna salió certificada como COVID-19 de acuerdo con los parámetros cubanos.

La versión oficial es que en la provincia, uno de los epicentros de la pandemia en la isla, siempre ha habido muchos muertos de enfermedades respiratorias.

Según los anuarios estadísticos del MINSAP, la influenza y la neumonía fueron la quinta causa de muerte entre los tuneros durante el año 2020 y así lo ha sido por lo menos en la última década; solo superada por las enfermedades del corazón, los tumores malignos, las dolencias cerebrovasculares y los accidentes.

Ahora las infecciones respiratorias agudas, específicamente por influenza y neumonía, y las afecciones cardiovasculares pasaron a ocupar los primeros puestos de las que ocasionaron la mortalidad.

Los pronósticos vaticinan un alza de las defunciones en los próximos días como consecuencia del aumento de los contagios y la circulación de la cepa Delta en esta provincia. La ciudad cabecera aprobó ayer estrictas medidas de confinamiento.

La periodista asegura que "algunos analistas bastante objetivos sobre la manera en que Cuba ha afrontado la pandemia" han sugerido revisar la metodología del país que excluye a los decesos con una menor certeza diagnóstica. Los protocolos en cuestión, han puesto a pensar más de una vez a los decisores de cada nación a largo de tan compleja etapa y es un aspecto que requeriría, quizás, nuevas evaluaciones para evitar un subregistro.

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, también reconoció esta semana que el parte de casos y fallecimientos por Covid-19 que emite cada día la entidad que dirige "es impreciso", pues "solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo".

Portal Miranda también dijo que no todos los fallecidos alcanzan a realizarse u obtener el resultado del test PCR antes del fallecimiento, por lo que tampoco pasan a las estadísticas oficiales.

Según las cifras del MINSAP, Cuba acumulaba hasta este viernes un total de 4387 fallecidos por COVID-19.