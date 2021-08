Joven cubano sufre la muerte de su abuelo por coronavirus en casa: “No había oxígeno ni sarcófago”

Magdiel Jorge Castro Foto © Facebook/Twitter/Magdiel Jorge Castro

Un joven cubano sufre la muerte de su abuelo en casa por coronavirus porque no había oxígeno ni después sarcófagos para darle digna sepultura.

“Pensé si era lo correcto hacer este video, pero la situación ya rebasa los límites de lo permisible... ¡hasta cuándo tanto abuso mi gente...hasta cuándo!! #SOSCuba”, escribió este jueves en su perfil de Twitter Mag Jorge Castro, como se identifica en la red.

El joven, residente en La Habana, aclara que trató de hacer el video “con la mayor ecuanimidad posible”, aunque visiblemente emocionado e indignado relató como vio fallecer a su abuelo sin oxígeno y luego ver por más de 15 horas su cadáver en la casa sobre una cama porque no había sarcófagos en la funeraria.

“La generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, esa generación que hizo en nombre de una ideología, en nombre de estos dinosaurios que aún gobiernan nuestro país, los mayores sacrificios posibles, la generación que fue a la Sierra Maestra, que alfabetizó, que aguantó la zafra del 70, que sufrió el período especial, es la generación que hoy en Cuba está muriendo por falta de oxígeno”, expuso en su denuncia.

“A mí no me pueden decir que es mentira, que es fake news. En el día de ayer falleció mi abuelo, sobre las ocho de la noche. Él era una persona muy mayor. Fue al hospital, pero ya no había oxígeno y lo mandaron para la casa y tristemente falleció sobre las 8 de la noche”, relata.

Pero, dice, “son exactamente las 11 de la mañana, 15 horas después, mi abuelo sigue en la casa, en la cama porque no hay cajas en la funeraria para que le puedan dar una sepultura como se merece”.

“Han pasado 15 horas después de su fallecimiento y no hay caja para que lo puedan enterrar como una persona digna que es. Eso está pasando en Cuba y eso está pasando a la vista de todo el mundo, y a nadie le importa”, refiere, visiblemente dolorido y molesto.

“¡Hasta cuándo vamos a estar aguantando tanto, pero tanto abuso con las personas que lo han dado todo por nuestro país, por las personas que nos han dado la vida!, ¡qué más hay que hacer!, ¡qué más hay que esperar!”, cuestionó.

En el video el joven preguntó, además, “¿qué más hay que aguantarle a esta gente que son unos abusadores, unos indignos que no son capaces de darles a nuestros mayores la sepultura que se merecen?”.

“Estoy realmente indignado, porque es indignante que se llame a una funeraria y nos digan que ellos no tienen solución porque no hay sarcófagos, ¿qué vamos hacer? Hace 15 horas está tendido en su cama, ¿qué más hay que esperar? Yo realmente no tengo más palabras qué decir, la verdad. Estoy indignado, realmente indignado”, concluyó en su video.

Luego, en otro tweet refirió que “a las 13.30pm, 17 horas y media después, han pasado a buscar a mi abuelo. Gracias por los mensajes de apoyo”.

Según sus perfiles en redes, es Licenciado en Microbiología y se nombra Magdiel Jorge Castro, nacido en 1994.

“En este perfil somos demócratas convencidos... creemos firmemente en el respeto a los derechos humanos como única vía para alcanzar la verdadera libertad del individuo”, dice en Twitter.