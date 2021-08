"Funk Aspirine", el nuevo tema de Cimafunk y George Clinton

Funk Aspirine, Cimafunk Foto © Captura de video / Youtube

El cantante cubano Cimafunk estrenó el video de su tema "Funk Aspirin", en el que presenta al padrino del género, el cantante y compositor estadounidense George Clinton.

Con un ritmo duro, el músico extrae conexiones ancestrales entre la música afrocubana y los ritmos de la tradición del funk negro, e invita a bajar el estrés con una música que viene "sazoná".

"Tú lo que llevas es funky (Shake it) / Pa' que te quites el estrés / No te preocupes si te da pika pika pika (You wanna talk too) / Es que lo traje sazona'o, sazona'o", dice la canción.

En el video, el Dr. Funkestein (Clinton), muestra toda su autoridad en el funk para que jóvenes cubanos pongan "el cuerpo bajo presión" y disfruten del ritmo, mientras Cimafunk provoca a las jóvenes a soltarse y a liberarse en la música, desde cualquier escenario de la vida.

El tema se estrena dos semanas después de que el artista anunciara una gira que incluirá varios conciertos en Estados Unidos y que se extenderá del 26 de agosto hasta septiembre.

"¡Prepárate, vamos en esa dirección! Funk afrocubano pa 'tu cuerpa", dijo el cantante en su perfil de Instagram.

Cimafunk terminó en julio una gira por Europa, durante la cual se mantuvo al pendiente de las protestas antigubernamentales en la isla e incluso suspendió su concierto en París, Francia, en apoyo a los manifestantes reprimidos por el régimen cubano.

"Los conciertos en París están cancelados. Gracias a todos los fans. Cuba necesita todo el apoyo posible, la gente está en la calle y necesita ser escuchada. Conciertos de París cancelados! ¡Hasta la próxima vez!", dijo en esa ocasión.

Este joven artista está considerado entre las voces más renovadoras de la música cubana actual.

Su creación se caracteriza por mezclar soul y funk, sonidos que han ido creciendo a lo largo de su trayectoria. Publicó en 2019 su primer disco Terapia y un año más tarde salió a la luz Cun Cun Prá, un EP de 5 pistas que según indicó en su web oficial, está pensado para que la gente se quite la tristeza de la cuarentena del coronavirus y vuelva mover el cuerpo con lo mejor de la música cubana actual.

