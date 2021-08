La Diosa denuncia mala atención a su madre en hospital de La Habana y pide ayuda para atenderla en casa

La Diosa y su mamá Foto © Instagram de la artista

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida por su nombre artístico La Diosa de Cuba, denunció la pésima atención a su madre en un hospital de La Habana, de donde la sacó bajo su propia responsabilidad.

La mamá de la artista estaba ingresada con coronavirus en el hospital Fajardo y este jueves le suministraron una inyección de insulina, porque supuestamente no había glibenclamida para controlarle el azúcar y le dio una hipoglicemia.

"Ustedes saben que a los pacientes de diabetes el COVID le sube el azúcar, le pusieron una insulina que ella no llevaba y le dio una hipoglicemia, y para sacarla de la hipoglicemia le dieron azúcar. Ayer mi mamá estaba en unas condiciones súper malas y hoy yo fui y la saqué del hospital", contó la cantante.

La Diosa mostró a su madre acostada de lado en una cama, mientras ella la abanicaba porque tenía un poco de falta de aire.

La cantante decidió llevarse a su mamá a la casa "a riesgo mío, porque las condiciones en las que estaba mi mamá eran horribles". Además, luego supo que en el hospital sí había el medicamento, pero que simplemente decidieron ponerle la insulina.

La Diosa denunció que su mamá estaba sucia y defecada cuando la fue a ver al hospital y que los médicos le dijeron que ellos no estaban ahí para limpiar a los pacientes.

"El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño", dijo la artista muy afectada.

La intérprete de No me llores pidió ayuda a sus seguidores para que alguien le preste un oxímetro y para comprar un glucómetro, para mantener monitoreados el oxígeno y el azúcar de su mamá.

"Después se ponen bravos cuando uno hace estas directas, pero realmente es un desastre todo. Yo fui de las que salió a defender a los médicos hace días atrás, pero no es menos cierto que hay algunos que no quieren hacer nada. Había glibenclamida al final en el hospital y no se la dieron, mi mamá terminó con una hipoglicemia", lamentó.