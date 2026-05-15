«La papaya, Pinguita de Jardín y ahora El Condón»: La Diosa adelanta su nuevo tema y las redes arden

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) volvió a encender las redes sociales con el adelanto de su nuevo tema «El Condón», cuyo estreno oficial llegará este sábado a YouTube, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores y sus críticos.

Antes del lanzamiento, la artista ya había generado polémica con el contenido de la canción, que incluye referencias directas a la anatomía íntima masculina. Como era de esperarse, no tardaron en lloverle críticas y en tildarla de vulgar por sus letras.

«La papaya, Pinguita de Jardín y ahora El Condón», le insinuó un usuario en alusión a los contenidos de sus canciones.

La respuesta de La Diosa fue inmediata y a su estilo: publicó dos videos en Instagram bailando en una piscina, primero dando cintura con un bikini estampado con la bandera cubana y luego con otro verde que dejaba poco a la imaginación, mientras sonaba el audio del nuevo tema de fondo. Cintura y actitud, su firma habitual.

las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar: "Se formó"; "Tengo que aceptarlo me da coco La Diosa"; "Así y que sufran los dolidos"; "Así te queremos ver tus seguidores. Rompiendo con tu talento"; "Calienta Diosa, mi favorita"; "Eres lo máximo".

Captura Instagram / La Diosa

En la portada del video oficial de «El Condón» se ve a un grupo de mujeres en bikini celebrando a bordo de un yate, así que esto viene con sabor y empoderamiento femenino.

La fórmula no es nueva. La Diosa lleva años construyendo una marca personal basada en la provocación musical y la respuesta desafiante a sus detractores, convirtiendo cada crítica en visibilidad y cada polémica en un nuevo lanzamiento.

Basta repasar su historial para entenderlo: «La papaya de 40 libras» y «Pinguita de Jardín» son dos de sus títulos más recordados por su atrevimiento y su alcance viral.

En 2025, La Diosa lanzó «La Conchinchina», otro tema de letra explícita que generó debate y que terminó acumulando más vistas gracias a la polémica.

Mayo de 2026 está siendo especialmente prolífico para la cantante. Días atrás estrenó «El Gran Sabor», un tema de timba y salsa que rinde homenaje a las raíces cubanas, generando reacciones emotivas entre la comunidad cubana en la diáspora.

Sin embargo, la siguiente provocación ya estaba a la vuelta de la esquina. Con «El Condón» como nuevo capítulo de su discografía, la artista demuestra que las críticas no la frenan, sino que la impulsan: cada vez que alguien la llama vulgar, ella responde con otro tema que termina siendo el más comentado.