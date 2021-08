The New York Times incluye "Funk Aspirine", de Cimafunk y George Clinton, en su Playlist

Cimafunk y George Clinton en "Funk Aspirin" Foto © Captura de video / Youtube

‘Funk Aspirin’, el nuevo tema de Cimafunk y el padrino del funk, George Clinton, fue incluido este sábado en la Playlist del The New York Times junto a ‘Living in the Heart of Love’, de The Rolling Stones.

El crítico musical y periodista especializado en el jazz y la música improvisada en ese diario estadounidense, Giovanni Russonello, afirmó que en ‘Funk Aspirin’ “Cimafunk pone una fuerte pizca de ritmo afrocubano clásico en su palpitante música de baile”.

Destaca que el músico cubano “también ha sido un fanático del funk estadounidense desde hace mucho tiempo, y recientemente buscó a George Clinton, un ídolo suyo desde la infancia, para divertirse y grabar”.

El resultado de la colaboración entre el cubano y el Dr. Funkestein, como se le conoce a Clinton, es "Funk Aspirin", "un himno bilingüe a los poderes curativos del ritmo, tomado a un tempo medio con un ritmo fresco y fluido y grabado en el estudio casero de Clinton en Tallahassee, Florida, donde también se filmó el video musical", destacó el crítico.

En la Playlist también fue incluido ‘Summer of Love’ de Shawn Mendes y Tainy; ‘Living in the Heart of Love’ de The Rolling Stones; ‘Walking at a Downtown Pace’ de Parquet Courts; ‘That’s The Way I Like It’ de Lily Konigsberg; y ‘Dogma’ de Circuit des Yeux.

Cimafunk estrenó el video de su tema "Funk Aspirin" el pasado 18 de agosto y en él presenta al padrino del género, el cantante y compositor estadounidense George Clinton, quien con un ritmo duro muestra toda su autoridad en el funk para que jóvenes pongan "el cuerpo bajo presión".

Ambos músicos extraen conexiones ancestrales entre la música afrocubana y los ritmos de la tradición del funk negro, e invitan a bajar el estrés con un ritmo curativo como una aspirina.

"Tú lo que llevas es funky (Shake it) / Pa' que te quites el estrés / No te preocupes si te da pika pika pika (You wanna talk too) / Es que lo traje sazona'o, sazona'o", dice la canción.

