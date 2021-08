Carlos Otero promete divulgar la historia de su vida: "Lo voy a contar todo"

Carlos Otero Foto © Captura de video de YouTube de América Tevé

El presentador cubano Carlos Otero anunció que publicará la historia de su vida en las redes sociales, en una especie de video libro en el que brindará a sus seguidores detalles hasta ahora desconocidos por el público.

"Hay muchas cosas que ustedes no saben de mí", dijo Carlos en una alocución en directo por su cuenta de Instagram.

"Se me ocurrió hace unos días, en YouTube, por supuesto, hacer la historia de mi vida, con nombres y apellidos, sin censura de ningún tipo", subrayó.

El popular actor y animador comentó que aún no ha decidido si emprenderá su proyecto en su perfil de YouTube o en Instagram.

"Me gusta mucho la idea esa, la verdad, porque además les va a salir gratis a ustedes, no van a tener que ir a comprar un libro ni nada de eso", subrayó.

El presentador del show de TN3 precisó que no sabe si alguien más ha tenido esa misma idea anteriormente, y recalcó que hasta ahora no ha visto a nadie hacer eso en Internet.

"Hablar de la historia de mi vida y que quede plasmada aquí y que el mundo entero la vea. Estoy en eso, y lo voy a contar todo, se los juro por mis hijos. Lo voy a contar todo, muchas cosas que ustedes no conocen de mí", recalcó.

Según Carlos, se trata de un especie de bitácora que quedará en la nube eternamente, y permitirá a cualquier usuario de las redes saber cosas de su vida incluso cuando ya haya muerto.

"La gente que quiera saber de mí, que entren y vean todos los episodios contados por mí, no que nadie me lo contó ni me lo dijeron, ni nada de eso", aseguró.

El presentador, quien reside en Estados Unidos desde 2008, es uno de los miembros de la farándula en la televisión hispana con más seguidores dentro de la comunidad cubana de Miami. Tanto su vida privada como profesional atraen la atención del público y generan numerosos titulares en los medios.

Recientemente compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a los que siguen todos sus pasos.

"Amo a los envidiosos, son los únicos que piensan en mí las veinticuatro horas del día", escribió.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.