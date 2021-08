Fallece Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts, legendario baterista de los Rollings Stones Foto © Facebook / Charlie Watts

El baterista insigne de los Rolling Stones, Charlie Watts, quien ayudó a convertir la agrupación en una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, murió este martes a la edad de 80 años.

"Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts", dijo la banda en un comunicado. "Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia".

Watts, que según afirmaciones del vocalista Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era el “verdadero líder de la banda”, falleció “siendo un esposo querido, un padre y un abuelo”, indica el comunicado.

Asimismo, el resto de los integrantes de la legendaria banda pidió a la prensa y a los fanáticos que respetasen el dolor que atraviesan tanto ellos como los familiares de Watts.

"Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil".

La noticia llega semanas después de que se anunciara la ausencia de Watts de una gira por todo Estados Unidos que había programado la banda. Según el anuncio, Watts se recuperaba de un procedimiento médico no especificado. Previamente a estos sucesos, el baterista había sido tratado por cáncer de garganta en 2004.

“Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo", dijo Watts tras su más reciente procedimiento médico.

Watts integraba los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

Un aficionado al jazz de corazón, Watts los ayudó a convertirse, con The Beatles, en una de las bandas que llevaron el rocanrol a las masas en los años 60, con clásicos como (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off Of My Cloud y Sympathy For The Devil.

En el año 2016, la mítica agrupación logró reunir más de 700 mil personas en la Ciudad Deportiva de La Habana, Cuba, en un concierto único y gratuito que marcaría un precedente en la historia de los espectáculos artísticos en la isla.

"Sé que hace tiempo no se podían escuchar nuestras canciones aquí... Pero ¡aquí estamos! Los tiempos están cambiando", expresó Mick Jagger en aquella ocasión, refiriéndose a las prohibiciones que impuso durante décadas el gobierno cubano sobre el consumo artístico proveniente del mercado estadounidense.