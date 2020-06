Los Rolling Stones advierten a Trump que deje de usar sus canciones

Los Rolling Stones han advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomarían acciones legales contra él si continúa usando sus canciones en sus actos políticos de campaña, pese a que el mandatario y su equipo no han sido autorizados a hacerlo.

La legendaria banda de rock anunció en un comunicado el pasado sábado que sus asesores legales están trabajando de conjunto con la organización de derechos de música BMI, para poner freno al empleo de su música en la campaña de reelección del mandatario republicano.

“Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump usa canciones de los Stones. A pesar de las directivas de cese y desistimiento en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para excluirlo de usar sus canciones en cualquiera de sus futuras campañas políticas”, dijeron los artistas en un comunicado.

“BMI notificó a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, enfrentaría una demanda por romper el embargo y reproducir música que no ha sido autorizada”, añadieron.

El tema musical objeto de conflicto es nada más y nada menos que ‘You can’t always get what you want’ (‘No se puede obtener siempre lo que se quiere’), un clásico de la agrupación de más de siete minutos, compuesta en 1969 e incluida en el disco ‘Let it bleed’ (‘Déjalo sangrar’).

La semana pasada, BMI alertó a la campaña de Trump que debía abstenerse de usar el tema musical, según lo que establece su acuerdo de licencia, según reveló al portal web Deadline un portavoz de la entidad.

“La campaña de Trump tiene una licencia de entidades políticas que autoriza la actuación pública de más de 15 millones de obras musicales en el repertorio de BMI, dondequiera que ocurran los eventos de la campaña”, explicó.

“Sin embargo, existe una disposición que permite a BMI excluir obras musicales de la licencia si un compositor o editor se opone a su uso por una campaña. BMI recibió tal objeción y envió una carta notificando a la campaña de Trump que las obras de los Rolling Stones han sido eliminadas de la licencia de la campaña, y notificando a esta que cualquier uso futuro de estas composiciones musicales violará su acuerdo de licencia con BMI”, recalcó.

No es la primera vez que el icónico grupo protesta porque Trump se aprovecha de esta canción para enardecer los ánimos de sus seguidores en sus mítines.

En 2016 la escogió para ponerla de fondo en sus actos durante la campaña electoral, lo cual llevó al grupo a emitir un comunicado de.rechazo.

“Los Rolling Stones nunca han autorizado a la campaña de Trump para usar sus canciones y han pedido que deje de hacerlo de inmediato”, alegaron.

Sin embargo, el poderoso magnate que comenzaba su carrera política no se dio por enterado.

Incluso, en la noche de su victoria ante Hillary Clinton, justo después de dar su primer discurso como ganador de los comicios en el hotel Hilton de Nueva York, los altavoces comenzaron a emitir la canción ante un Trump arropado por los republicanos que acudieron a festejar.