Periodista cubana: "Tienen que dejar de ser malas palabras criticar, polemizar, disentir"

La periodista Lirians Gordillo Piña llamó en el encuentro de Miguel Díaz-Canel con comunicadores a asumir en el ámbito de la prensa cubana que criticar o no estar de acuerdo no son malas palabras y que hay que "abrazar la diversidad".

“En este país somos excelentes haciendo diagnósticos e identificando problemas, donde nos embarcamos es en resolverlos”, observó la periodista en reunión del pasado jueves con autoridades de la prensa y del gobierno, en la que llamó en más de una ocasión al reconocimiento efectivo de la pluralidad de la sociedad cubana.

“Tienen que dejar de ser malas palabras criticar, polemizar, disentir, no estar de acuerdo”, dijo en parte de una intervención que leyó porque, según confesó, ella tiene “una autopista sin freno entre la cabeza el corazón y la boca”.

Tampoco faltaron por parte de la periodista referencias directas a las protestas del 11J, y emplazó a Díaz-Canel al reconocimiento público de aquellos casos en que se hubieran cometido errores.

“Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un exceso, donde existiera un error o una persona afectada en los sucesos del 11. Necesitamos contar también esas historias porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven”, advirtió Gordillo Piña.

“Coincido en que los problemas políticos necesitamos responder con acciones políticas, culturales y sociales, no con acciones policiales”, añadió; y subrayó que el mayor tesoro de Cuba es su gente y que por ese motivo “hay que respetar mucho a este pueblo”.

La periodista urgió también a una mayor transparencia en el manejo de los datos públicos y se sumó al llamado de más poder popular, de asesorías cada vez más plurales y de decisiones más colectivas en las soluciones de los problemas de Cuba.

Otra de las intervenciones más comentadas del evento fue la de la periodista Cristina Escobar, quien lamentó que el 11 de julio la prensa oficial cubana no saliera a cubrir las protestas, y se refirió a la necesidad de "contar Cuba" no desde la corrección política extrema porque "ya no comunica".

Aunque se celebró el pasado jueves 19 de agosto, no fue hasta este martes 24 que la Mesa Redonda emitió un resumen del encuentro, el mismo día en que el Instituto Cubano de Radio y Televisión desapareció como organismo de la administración central del Estado, dando lugar a la creación del Instituto de Información y Comunicación Social.