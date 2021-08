Cristina Escobar sobre el 11J: La prensa cubana no cubrió lo que sucedió en la calle y hay que coger lo que contaron otros

La periodista Cristina Escobar lamentó durante reciente encuentro de Miguel Díaz-Canel y otras autoridades con comunicadores, que el 11 de julio la prensa oficial cubana no saliera a cubrir las protestas, y se refirió a la necesidad de "contar Cuba" no desde la corrección política extrema, de la que dijo que ya no comunica.

“La prensa cubana no cubrió lo que pasó en la calle, hicimos autopsia, y entonces hay que coger esas imágenes nefastas de los celulares. Hay que coger lo que contaron otros”, dijo Escobar sobre los hechos del 11J; y reprochó que la orientación en el caso del ICRT fuera "defender el edificio y no salir a la calle”.

“Nuestras cámaras no salieron y el cuento lo hacen ellos y la narrativa la ponen ellos. El cuento tiene que ser de nosotros también, no es que aquel no sea, es que nosotros tenemos que contarlo sin tener que estar reaccionado o defendiéndonos”, observó la reportera, que concluyó que eso no puede volver a pasar.

Escobar, que protagonizó una de las intervenciones más comentadas del encuentro del 19 de agosto reseñado este martes por la Mesa Redonda, llamó también a abandonar en los medios un “discurso políticamente correcto”, del que dijo que “ya no comunica”.

Aludió, igualmente, a “un sentido de la urgencia de lo que hay que cambiar al interior del ICRT".

“Hay una Cuba no contada en los medios de comunicación, eso se ha dicho una y otra vez de diferentes formas. Hay una Cuba postergada, preterida, al margen de los beneficios de la revolución, que está en los barrios", dijo la reportera televisiva, que recomendó "contar Cuba no desde la corrección política extrema”.

“Hay que hablar como habla la gente, hay que hablar de las preocupaciones de la gente y hay que hablar el lenguaje de la gente”, comentó, y admitió que hay una gran cantidad de jóvenes que se enorgullecen de decir que no ven el noticiero, que no leen el Granma y que no siguen los medios oficiales.

“No tenemos la hegemonía pero hay que fajarse por esa audiencia, porque ahí opera el enemigo, porque ahí tiene puesta las estrategias y el dinero”, indicó, y se refirió a la posibilidad no de hacer un canal Caribe nuevo sino de crecer hacia las redes sociales.

Escobar criticó abiertamente los reportes de televisión hechos desde los telecentros provinciales de los que dijo que parecen un reporte del Partido provincial, que tienen poco de periodismo, y observó que eso sucede en el 90 % de los casos. Elogió, no obstante, medios como Alma Mater o Invasor, en Ciego de Ávila, entre otros.

En otro momento, la periodista recomendó sacar de la reunión a los dirigentes políticos y ponerlos en la calle, sacarlos de la “construcción política de la rigidez y ponerlos en su interacción con la gente”, y citó como ejemplo los errores en la forma en que se presentó por los medios la visita de Díaz-Canel al barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.

En la parte final de su intervención, dijo que con el tema del 11 de julio está pendiente qué ha sucedido con los detenidos pero que también están pendientes la historia de heroicidad de los policías, y lamentó "la narrativa de la violencia policial".

"No es que no haya podido existir en un momento u otro, el tema es que también hay mucho policía heroico que está dado la batalla de una manera que no se paga con dinero, por alto que sea su salario", concluyó.

La Mesa Redonda emitió un resumen del encuentro celebrado el pasado jueves, el mismo día en que el Instituto Cubano de Radio y Televisión desapareció como organismo de la administración central del Estado, dando lugar a la creación del Instituto de Información y Comunicación Social.

Publicado este martes en la Gaceta Oficial de Cuba, el Decreto-Ley No. 41 estableció que “la ausencia de un organismo que conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país, hace necesario extinguir el Instituto Cubano de Radio y Televisión”. En su lugar, se creó “el Instituto de Información y Comunicación Social como Organismo de la Administración Central del Estado”.