Díaz-Canel dice que han articulado a las fuerzas revolucionarias para trabajar en redes sociales

Miguel Díaz-Canel y acto político en la Piragua, en el malecón habanero. Foto © Cubadebate

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró recientemente que en el país se han creado colectivos y “estructuras” que antes no existían para articular el trabajo de las “fuerzas revolucionarias” en redes sociales.

“No había un sistema coherente de análisis de redes sociales. No había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos, estructuras, lugares para hacer todo este montaje”, comentó.

Díaz-Canel habló del asunto durante un encuentro con periodistas oficialistas en La Habana, donde pidió a los comunicadores no caer en actitudes “pesimistas” y enfocarse en los aspectos “buenos” de su gestión gubernamental. “¿Todo es realmente malo?”, inquirió.

“No nos podemos dejar aplastar por la situación que estamos viviendo, ni nos podemos atormentar, al contrario, ahora es que debemos tener un optimismo y una fuerza tremenda para superar todas estas cosas”, dijo.

Asimismo, el gobernante afirmó que creía “correcta” su orden de reprimir a los manifestantes del 11 de julio, cuando hizo un llamado a los defensores del castrismo a salir a las calles para enfrentar las protestas.

“Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parece que era lo correcto, y es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré, había que defender contramanifestaciones que no eran para nada pacíficas, y eso es un cuento que han metido también”, sostuvo.

“Y es verdad que hemos cometido errores, que han existido trabas, han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha 'obra' también que defender”, añadió.

De igual modo, cuestionó el carácter pacífico de las protestas. “Si hubieran sido pacíficas ¿por qué ellos han tenido que acudir a las imágenes nuestras y manipularlas? ¿Dónde está la 'pacificidad' que ellos están defendiendo? No nos dejemos engañar tampoco ¿Qué había que hacer, plegarnos y dejar que rompieran las vidrieras y que rompieran todo lo que quisieran?", dijo.