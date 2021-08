Díaz-Canel sobre el 11J: Hice un llamado al pueblo porque me pareció lo correcto, no me arrepiento ni me arrepentiré

Miguel Díaz-Canel justificó durante reciente encuentro con periodistas cubanos la orden que el 11 de julio dio a los seguidores del gobierno de salir a las calles para enfrentar las protestas, bajo el argumento de que le pareció que era lo correcto, y sostuvo que no se arrepiente.

“Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parece que era lo correcto, y es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré, había que defender contramanifestaciones que no eran para nada pacíficas, y eso es un cuento que han metido también”, dijo el gobernante durante su intervención en la reunión con comunicadores, televisada este martes en la Mesa Redonda, en la que una vez más intentó desprestigiar las protestas, como ha venido haciendo desde el 11 de julio.

“Y es verdad que hemos cometido errores, que han existido trabas, han existido burocracias, han existido problemas, pero aquí hay mucha 'obra' también que defender”, añadió Díaz-Canel, quien insistió en tildar la violencia policial de “manipulación” y en negar el carácter pacífico de las protestas, ignorando así las numerosas denuncias de familiares de los detenidos, del testimonio de los propios detenidos excarcelados y de imágenes difundidas que evidencian lo contrario.

Díaz-Canel dice que cuando él llegó a San Antonio lo que había en San Antonio no era pacífico, y que cuando se empezó a enterar de las protestas en otras ciudades “lo que había en el resto del país no era pacífico”.

“Si hubieran sido pacíficas ¿por qué ellos han tenido que acudir a las imágenes nuestras y manipularlas? ¿Dónde está la 'pacificidad' que ellos están defendiendo? No nos dejemos engañar tampoco ¿Qué había que hacer, plegarnos y dejar que rompieran las vidrieras y que rompieran todo lo que quisieran?", dijo el gobernante.

Defendió el uso de la fuerza, y dijo que "quieren atar al gobierno de manos para que se sienta culpable".

Argumentó que había un “montaje” según el cual si él pedía apoyo del pueblo lo acusaban de llamar a una guerra civil y si pedía intervención de las fuerzas del orden interior la denuncia era de “torturados y desaparecidos”. El gobernante incluso reprochó veladamente a algunos de los periodistas presentes que tenían dudas sobre el uso de la fuerza policial

“La aplicaron [la fuerza] con alguien en una situación compleja, pudo haber algún exceso y cuando avancen la investigaciones se explicará, pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado, eso lo digo responsablemente”, añadió.

“Aquí ha habido mucha manipulación y mucha llamada al odio y detrás de todo esto ha habido dinero”, dijo, e incluso intentó desmentir a las decenas familias que utilizaron las redes para averiguar por el destino de sus allegados detenidos, diciendo que se le avisó a todo el mundo rápido.

“En las matrices que nos están tratando de sembrar, que funcionan, como ustedes han descrito en las redes sociales manipulando las emociones no están llevando a una posición de creer que todo lo que se ha hecho es malo, que nada sirve y que hoy todo es oscuro”, concluyó el gobernante, que intentó implantar la narrativa de manipulación de las redes en torno a los hechos vinculados con las protestas.

En el mismo encuentro con representantes de la prensa, la periodista Lirians Gordillo Piña emplazó a Díaz-Canel al reconocimiento público de aquellos casos en que se hubieran cometido errores el 11J.

“Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un exceso, donde existiera un error o una persona afectada en los sucesos del 11. Necesitamos contar también esas historias porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven”, advirtió Gordillo Piña.

Hasta el momento se estima que la cifra de detenidos en Cuba por protestar pidiendo libertad el 11 de julio asciende a unas 800 personas. Pero el dato puede ser aún mayor debido al temor de muchos familiares a denunciar por miedo a represalias. Hasta la fecha el Gobierno cubano no ha publicado el número de arrestos que ha llevado a cabo tras la histórica jornada.

Desde el primer momento Miguel Díaz-Canel negó que en Cuba se reprima a quienes se manifiestan pacíficamente. Si bien el gobernante ha negado que haya desaparecidos en el país, CiberCuba no para de recibir denuncias de familias de detenidos de los que no se ha tenido noticias desde su arresto.

El 29 de julio la Unión Europea lanzó un duro comunicado contra Cuba, animando a dejar en libertad a todos los detenidos por protestar pacíficamente el 11J, a respetar los derechos humanos y a acometer reformas políticas y económicas cuanto antes.

Amnistía Internacional (AI) denunció la pasada semana el aumento de la represión en Cuba desde que ocurrieron las protestas del 11J como parte de una estrategia del régimen cubano para recuperar el control sobre la sociedad, "restablecer la cultura del miedo" y amedrentar a la población.