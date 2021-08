La Diosa de Cuba agradece el apoyo tras la muerte de su mamá: "Anoche logré cremarla"

La Diosa Foto © Instagram de la artista

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, La Diosa de Cuba, pudo finalmente cumplir el deseo de su mamá de ser incinerada y agradeció la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido desde que compartió públicamente la noticia de su muerte.

La intérprete de No me llores pudo incinerar a su madre, fallecida por coronavirus, la noche de este miércoles, aunque no ofreció mayores detalles.

"Gracias a todos los que me están escribiendo, realmente son miles mensajes, anoche logré cremarla y ya esté conmigo en casa, muchas gracias por tanto apoyo, les estoy muy agradecida a amigos, seguidores, influencers, páginas de información, a los artistas que se pronunciaron, gracias", escribió en sus redes sociales.

Poco antes de cremar a su mamá, La Diosa había pedido ayuda en redes porque en la funeraria de Luyanó, en La Habana, no estaban dando ese servicio.

"Lo único que me pidió mi madre fue ser cremada y ahora me dicen que no están cremando, por favor, lo único que yo necesito es cumplir con lo que me pidió mi mamá", dijo muy afectada en una directa. "Si saben de algún crematorio que estén cremando, avísenme".

La pasada semana, la cantante contó que había tenido que sacar a su mamá del hospital Manuel Fajardo luego de que le diera una hipoglicemia por el suministro de insulina y su mamá no pudiera ni levantarse sola para ir al baño.

"El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño", contó.

El sábado, La Diosa tuvo que llevar nuevamente a su madre al hospital porque presentaba falta de aire. A pesar de que el humorista Limay Blanco la había ayudado a conseguir un balón de oxígeno, no pudieron encontrar la manguera y la máscara para suministrárselo en casa.

"Le pido a Dios que me la salve, a todos mis seguidores y amigos ayúdenme a orar por ella por favor, se los suplico, no está bien mi mamá", dijo la artista el domingo.

Luego de incinerar a su mamá, La Diosa hizo una corta directa en redes para informar a todas las personas que estaban pendientes del proceso. La cantante contó que su madre siempre tuvo problemas de salud y le tocó batallar duro, incluso con un cáncer de esófago que la tuvo un año en terapia intensiva.

"Lo que me da tranquilidad es que me pude despedir de ella. Yo sabía cuando la fueron a subir para terapia intensiva que ella no iba a soportar eso, ella estaba muy débil por otros problemas de salud (...) Siempre estuve con ella y sé que soy una hija buena, eso lo tengo claro y los que me conocen saben que yo siempre viví para mis padres", dijo la cantante ya más tranquila.

