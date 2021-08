Cantante cubana La Diosa pide ayuda para incinerar a su mamá, fallecida por Covid-19

La Diosa de Cuba Foto © Instagram

La cantante cubana "La Diosa de Cuba" pidió desde la funeraria de Luyanó, en La Habana, ayuda para cremar a su mamá, fallecida este miércoles a causa del Covid-19.

En una directa transmitida por Instagram, la artista afirmó desesperada que el único deseo de su mamá era que la cremaran para seguir al lado de ella, pero en el velatorio le dijeron que no estaban brindando ese servicio.

"Lo único que me pidió mi madre fue ser cremada y ahora me dicen que no están cremando, por favor, lo único que yo necesito es cumplir con lo que me pidió mi mamá", gritó.

"Ella no quería ser enterrada, por favor, me dicen que aquí no la pueden cremar. Si saben de algún crematorio que estén cremando, avísenme", dijo a sus seguidores, y les dejó el número 5969 5763 para localizarla porque su teléfono se estaba quedando sin batería.

Dianelys Alfonso Cartaya, nombre real de La Diosa, informó el miércoles que su madre, que estaba en estado crítico, se encontraba estable en el hospital Manuel Fajardo, de La Habana.

Sin embargo, esta mañana dijo que había fallecido tras varios días luchando contra el nuevo coronavirus.

"Mi mamá falleció", escribió en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de una rosa negra y el símbolo del luto.

Sus seguidores en redes le han enviado palabras de aliento, pero nadie ha aportado información de crematorios funcionando, cuando Cuba atraviesa el peor pico de muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Una fuente consultada por CiberCuba explicó recientemente que ante la muerte de una persona por Covid-19 (en este caso su tía) el familiar debía solicitar un turno para incineración, pero que estos eran escasos.

"Si encuentras un turno la incineran, pero como ya no hay turnos se hace un velorio donde los familiares están un rato ahí con ella. Si te toca en el día como nosotros está todo el día, pero te sacan de la funeraria, dejan al fallecido solo y los familiares deben estar en las casas e ir dos horas antes del entierro", explicó la doliente.

En su caso, afirma que cuando falleció su tía no había flores ni sarcófago para colocar el cadáver. También comentó que en el cementerio de Colón, en La Habana, estaban "abriendo huecos nuevos porque ya no hay lugar en la fosa común para la cantidad de gente que se está muriendo".

La semana anterior la reguetonera decidió sacar a su madre de la instalación de salud, luego de que sufriera una hipoglicemia por una inyección de insulina que le administraron para controlarle el azúcar.

La cantante denunció que al llegar a la instalación a llevarle la comida, encontró a su mamá sucia y defecada en la cama porque nadie la ayudó a ir al baño y no podía ir ella sola porque estaba muy débil.

"El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño", relató la artista.

Este jueves el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 96 fallecidos y 8,637 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Por segundo día consecutivo, se rompió el récord de casos activos de COVID-19 con 50,930 pacientes.