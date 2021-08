Escritor Ariel Maceo: "Cuba decidió ser libre y contra eso no hay decreto, persona, ejército que pueda"

Violencia el 11J en Cuba Foto © Facebook/ Marcos Evora

El escritor, fotógrafo y periodista Ariel Maceo criticó el Decreto-Ley 35 firmado por el régimen cubano tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio y consideró que ese día "Cuba decidió ser libre y contra eso no hay decreto, persona, ejército que pueda".

El activista pacífico por los derechos humanos en la nación caribeña posteó en su muro de Facebook un video de la represión contra los manifestantes a modo de recordatorio de que "la violencia ejercida el #11JCuba por parte del régimen cubano fue brutal y despiadada".

De inmediato, fustigó las nuevas medidas encaminadas a censurar las publicaciones de los cubanos en redes sociales, como el polémico DL 35.

"No hay decreto alguno que pueda decir que yo miento al publicar este vídeo. No hay decreto que pueda decir que este vídeo es un montaje, o que no sucedió. No hay decreto alguno que pueda decir que los cubanos salieron a manifestarse porque no tenían electricidad, no fue así. Los cubanos salieron a exigir libertad para Cuba y gritaron abajo la dictadura y Patria y Vida. No hay decreto que pueda impedir a los cubanos ejercer la libertad de expresión, ese es nuestro derecho universal", comentó.

Maceo afirmó que por mucho que quieran "lavar la imagen del presidente y de los otros acólitos", sigue retumbando en la memoria de los cubanos el llamado a la violencia desde el poder: "La orden de combate está dada, la calle es de los revolucionarios", dijo ese día Miguel Díaz-Canel y en un reciente encuentro con la prensa reiteró que no se arrepiente ni se arrepentirá de ello.

"El régimen cubano es violento no solo teoría, sino en la práctica, bastantes muertos tienen a su cuenta ya. Eso sí, advertidos estaban, pero el régimen es caprichoso y quiere seguir instrumentando su totalitarismo, violando nuestros derechos humanos una vez más, allá ellos", señaló.

"Cuba decidió ser libre y contra eso no hay decreto, persona, ejército que pueda. Además, el mundo ha decidido prestar atención, no estamos solos", sentenció el escritor y activista.

También criticó la censura contra el reguetonero cubano Yomil, por su canción De Cuba soy y dijo que "un país que juzgue a sus ciudadanos por hacer su propia representación de los símbolos patrios, no es un país. Un país que censura y se moviliza contra un vídeo musical no es un país. Un país que no respete los derechos humanos, no es un país".

El pasado 18 de agosto, airado por la movilización social en redes sociales que desembocó en masivas protestas el 11 de julio, el régimen en la isla publicó el Decreto-Ley 35 con en el que queda legislado la restricción de la libertad de expresión en internet para los cubanos.

Bajo esta nueva resolución "serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión".

En la primera categoría se encuentra, por ejemplo, el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, o difamación con impacto en el prestigio del país, calificativos que serán determinados a discreción del régimen.