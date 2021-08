Ibett Sánchez: Las uñas cubanas de Karol G

La manicurista Ibette Sánchez junto a Karol G (foto de la izquierda)/ Diseños para Karol G. Foto © Cortesía Ibett Sánchez

Tantos meses de confinamiento y aires pandémicos por la crisis sanitaria del COVID-19 han dejado huella en la industria de la moda. Es por ello que para combatir los días oscuros y levantar el ánimo hace falta una buena dosis de color, ¿Y qué mejor que una llamativa manicure para darle un toque más dulce a nuestros días?

Así lo siente Ibett Sánchez, una joven cubana nacida en Artemisa, que apenas cumplió tres años como manicurista en Miami, pero ya su nombre ha trascendido posicionándose como una de las artistas de uñas más exitosas y cotizadas, gracias a su trabajo con la cantante colombiana Karol G.

“Llegué a ella por recomendación, para realizar sus uñas cuando estuviese en Miami”, dijo Sánchez en entrevista con CiberCuba en referencia a cómo se gestó su relación con la estrella de la música urbana.

La manicurista piensa que cada persona tiene su propio estilo a la hora de trabajar y considera que lo mejor del suyo es que se adapta al gusto de su cliente.

"Mi prioridad es que la persona que acude a mi quede satisfecha. Disfruto demasiado lo que hago, y cada diseño es una oportunidad de crecer y superarme”, dijo la joven, de 31 años, quien dejó su país natal en 2014 gracias a una reclamación familiar.

Estudiaba Economía en la Universidad de Artemisa y llegó hasta el cuarto año de la carrera, pero no se quiso graduar por temor a tener que cumplir el servicio social y ver demorada su salida del país, así que pidió la baja de la enseñanza universitaria.

En Cuba jamás hizo nada relacionado con el mundo de la belleza, pero al llegar a Estados Unidos y verse en la necesidad de generar ingresos, asumió hacerse manicure como una posibilidad de crecer.

Derribando fronteras

Su marca, Ibett Nails, la ha construido a base de esfuerzo, talento e innovación. Y hoy es reconocida como pionera y total leyenda para las manicuristas cubanas que quieren seguir sus pasos. Es la razón por la que presentadoras de Univision, exreinas de belleza, modelos de alta costura, actrices y bailarines, acuden a ella para lucir sus diseños dinámicos y representativos de los tiempos que vivimos.

Ibett Nails, una marca sostenida con talento e innovación.

“Nunca imaginé convertirme en influencer, pero ha sido fruto del esfuerzo porque mi marca Ibett Nails apuesta por una industria más diversa e inclusiva”, dijo.

Sánchez desea brindarle mejores oportunidades a latinas que como ella, se ven obligadas a dejar su país para buscar un mejor futuro.

“La verdad es que jamás pensé en ser manicurista. Estando en Cuba me había quedado sin sueños y expectativas, pero al llegar aquí pensé en este oficio como una actividad paralela que me ayudaría a recaudar dinero mientras estudiaba Radiología u otra carrera del área de la salud, pero fui madre y mis planes cambiaron, y poco a poco con la ayuda de YouTube, de mi esposo, de algunos cursos básicos, logré posicionar mis diseños de uñas en redes sociales, y el resto es historia”, relató.

Sánchez asegura que el mundo de la moda fluye muy rápido y está en constante expansión, siempre con espacio para seguir mejorando. Es por eso que además de influencer, empresaria y manicurista de celebridades, se potencia como docente, impartiendo cursos para amantes del nail art que desean perfeccionarse o construir una carrera como manicuristas.

“La opinión que alguien tiene de ti jamás debe importar más que la opinión que tú tienes de ti misma. Si tú estás feliz contigo misma eso es todo lo que importa. Teniendo claro eso, le digo a las mujeres que esta puede ser una carrera profesional como cualquier otra, llena de desafíos, de éxito, de aprendizajes y oportunidades para crecer”, afirmó.

El estilo Karol G

Aunque mantiene total reserva sobre las celebridades que atiende, Sánchez reconoce que los artistas acuden a ella por su compromiso y total entrega a su trabajo.

El estilo Karol G, por Ibett Sánchez.

“Cuando alguien acude a mí primeramente me inspiro en la ocasión y en el gusto de cada persona. Me preocupo por saber el largo de uña que más cómoda los hace sentir, los colores, etc., ya que cada persona tiene un estilo diferente”, relató.

Según ella, el estilo de Karol G, por ejemplo, es extremadamente variado, porque la cantante siempre está creando.

"A veces usa uñas muy largas y cuadradas, y en otras ocasiones me pide el estilo almendra y más cortas. Lo que sí puedo decirte es que le encantan los cristales Swarovski”, reveló.

Sánchez ha trabajado con la estrella colombiana en videos como Ay, Dios mío!, Bichota, además de audiovisuales protagonizados por Jonas Brothers, y ha sido contratada para impulsar tendencias en Premios Juventud, MTV Music Awards y los Latin Grammy.

Karol G, con uñas de Ibett Nails.

"Siempre le digo a Karol que en otra vida ella fue manicurista porque es muy creativa. Con ella promoví la tendencia de las uñas encapsuladas, con incrustaciones de cristales y piezas de metal, el largo que utilizamos es de unos dos centímetros y medio", explicó la manicurista cubana. "Esta medida es del borde libre, es decir, lo que sale de la uña, así que estamos hablando de un estilo muy llamativo”.

Sánchez asegura que la tendencia actual apunta hacia los colores pasteles, el arte discreto, la técnica del gel y la clásica manicura francesa.

“Los colores pasteles promueven suavidad, psicológicamente hablando. Son tonos asociados al autocuidado por su calidez y capacidad de subir el ánimo de quienes lo usan. En medio de una pandemia ver el azul bebé, el amarillo mantequilla, el verde menta, el rosa pastel y los lila o lavanda, son un verdadero deleite”, opinó la experta.

Si desea saber más de Ibett Sánchez, visite su perfil en Instagram @ibett.nails donde la joven acumula más de 240 mil seguidores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.