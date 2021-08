La Dura está de cumpleaños

La modelo e influencer cubana Diliamne Jouve, pareja del reguetonero Jacob Forever y más conocida como “La Dura”, cumple 28 años este lunes 30 de agosto.

“12.00 am. Hoy es mi Cumpleaños, gracias a todos los que me han felicitado por adelantado y a todos los amigos y familiares que asistieron ayer a mi fiesta de cumpleaños. Los amo HAPPY BIRTHDAY to me”, escribió la joven en Instagram, donde recibió decenas de felicitaciones y buenos deseos de parte de sus seguidores.

La joven compartió varias fotos de su fiesta de cumpleaños, celebrada este fin de semana y en la que se le ve pasándolo muy bien junto a su pareja; a la pequeña Saisha, la hija en común de ambos, y en compañía de algunos amigos muy cercanos, como el youtuber Pollito Tropical.

“Felicidades mi amor. Salud, larga vida y más éxitos para que sigas siendo la mejor influencer que ha dado Cuba. Cada vez estoy más orgulloso de ti, TE AMO MUCHO”, escribió en la citada red social Jacob Forever, quien también compartió hermosas imágenes del evento.

Entre las fotos que compartió Diliamne en varias aparece posando junto a un suntuoso pastel de cinco pisos, adornado con motivos tropicales.

La Dura y Jacob Forever llevan ocho años de relación y se han convertido en una de las parejas más populares de la industria artística cubana.

La joven es conocida por ese apodo desde que protagonizó el videoclip de la canción homónima, que el reguetonero le dedicara en el 2015.

