Camila Cabello sobre Cenicienta: Antes y después de la película cambié muchísimo

Camila Cabello en Cenicienta Foto © Captura de imagen Tráiler de la película en YouTube

La cantante cubanoamericana Camila Cabello aseguró que se siente renovada como artista y como persona tras haber terminado de grabar la película Cenicienta donde interpreta al personaje protagónico.

"La película me hizo crecer mucho como persona (...) El personaje de Cenicienta me inspiró. Antes y después de la película creo que cambié muchísimo", dijo Cabello en entrevista a EFE.

La artista comentó que se sintió inspirada en el proceso de escribir el disco, pero la experiencia en la música es algo más solitaria. Por eso creo que hacer la película y que sea un trabajo en grupo que depende de que funcione la conexión con otras personas, le permitió llevar eso al disco y hacer una creación musical más íntima.

Cenicienta es el debut de Cabello en el mundo de la actuación. Esta versión del clásico de la literatura infantil de los Hermanos Grimm, es un poco diferente a las que se produjeron antes.

El espectador debe prepararse para una adaptación cinematográfica del cuento de hadas que presenta a una Cenicienta empoderada. Nicholas Galitzine interpretará al encantador príncipe azul de la película.

Será además la primera vez que Cenicienta es interpretada por una artista latina en una producción de Hollywood. La nueva versión de Cenicienta se estrena el 3 de septiembre en los cines y en la plataforma Amazon Prime Video.

Cabello recientemente confesó haber aprendido varias lecciones durante el año y medio de pandemia del coronavirus. Aseguró que en ese aprendizaje está el hecho de valorar más la importancia del descanso.

La joven contó a sus seguidores que antes del coronavirus la presión laboral la afectaba durante los descansos al punto de hacerla sentir culpable.

“Antes, literalmente, no tenía más remedio que detenerme y quedarme quieta, no sabía qué era el equilibrio entre el trabajo y la vida. Me sentí culpable durante los días libres porque sentía que no estaba siendo productiva”, confesó.

Sin embargo, la cubanoamericana logró encontrar el equilibrio y sacar adelante importantes retos en su carrera profesional, como la presentación del videoclip "Don´t Go Yet" que forma parte de su próximo álbum titulado Familia.

Cabello nació en Cojímar, La Habana, hace 24 años. En varias ocasiones ha expresado apoyo a su pueblo y su desacuerdo contra el régimen de la Isla. Fue una de las primeras celebridades en salir apoyar a los manifestantes del 11J y condenar la represión del Estado.

