Lele Pons y Guaynaa sorprenden con el gran paso que acaban de dar en su relación

Lele Pons y Guaynaa Foto © Instagram / Lele Pons

¡La relación entre Lele Pons y Guaynaa va viento en popa! Los dos jóvenes forman una de las parejas más populares del entretenimiento latino del momento y tras varios meses de romance han querido dar un nuevo paso en su relación y... ¡comprarse su primera casa juntos!

Con gran ilusión y felicidad confirmaron la noticia a través de sus redes sociales, donde colgaron imágenes del que será su nuevo hogar.

Gracias a las fotografías podemos ver que la propiedad es una gran residencia con jardín y muy espaciosa en su interior.

Este paso que acaban de dar juntos confirma que la relación de los cantantes va muy en serio y esta ha sido su manera de formalizarlo.

Ante la noticia bomba, las reacciones no se han hecho esperar y ambos han recibido miles de felicitaciones en sus redes sociales, donde sus seguidores están felices por ellos. Adamari López le comentó al boricua "Me alegro mucho mi niño lindo… Bendiciones para ese hogar". El productor Raphy Pina también les mandó sus mejores deseos a la parejita: "Me alegro mucho por ustedes, se lo merecen, #sueñocumplido que venga el siguiente", mientras que la brasileña Anitta se pregunta ya cuando es la boda.

Fue el pasado mes de diciembre cuando los dos jóvenes hicieron oficial su relación con una foto en la que confirmaban que estaban juntos. Antes de eso, ambos habían mostrado su gran química en la canción Se te nota, que vino en compañía de un videoclip en el que protagonizaron un beso.

En estos últimos meses, hemos podido ver cómo su relación se iba fortaleciendo y consolidando hasta ahora, que han querido dar este gran paso como pareja. ¡Enhorabuena, tortolitos!

