Reparten eucalipto para el coronavirus en las calles de Campechuela, en Granma

En medio del rotundo desabastecimiento de medicinas en Cuba, las autoridades de Campechuela, en la provincia de Granma, aparentemente consintieron la repartición de eucalipto en esa localidad para el tratamiento del coronavirus.

Varias imágenes en redes sociales muestran a cubanos distribuyendo las hojas de dicha planta por iniciativa de médicos del municipio. Uno de sus promotores, el doctor Ramón Pichardo, recomienda, en los comentarios a una de las publicaciones, consumir la hoja en vapores “para eliminar el virus de las vías respiratorias superiores”. “Pero en té es buenísimo también, aunque en menos cantidad”, asegura.

Captura de comentarion en Facebook.

“En las afueras de la sala de rehabilitación de Campechuela hay eucalipto para el que quiera ir a buscar”, anuncia el otro galeno responsable de la distribución.

Este martes, la prensa oficialista de Pinar del Río publicó un artículo proponiendo la medicina natural y tradicional como alternativa a la escasez de medicamentos en el país, en medio de la peor ola de contagios y muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, hace casi 18 meses.

Captura de publicación en Facebook.

El texto resalta los tratamientos homeopáticos y fitoterapéuticos para sustituir analgésicos, antinflamatorios, antipiréticos, sedantes, broncodilatadores y otros. No obstante, en marzo de 2020, al inicio de la crisis sanitaria internacional, la comunidad científica mundial descartó la efectividad del uso del eucalipto en el tratamiento de enfermos con coronavirus.

La aclaración surgió a raíz de una publicación en Facebook sobre una supuesta terapia cubana, basada en las propiedades del árbol, que no fue respaldada entonces por el gobierno de la isla. Algunos especialistas aseguraron que desconocían la hipotética terapia cubana a base de eucalipto.

El eucalipto se usa como planta medicinal desde el siglo XVIII para tratar enfermedades respiratorias. Una consulta en la norteamericana Natural Medicines Comprehensive Database (Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales), revela que no existe suficiente evidencia científica para hacer una determinación del uso de la planta de eucalipto en patologías como el asma, bronquitis, fiebre, congestión nasal y otras enfermedades respiratorias.

Asimismo, advierte que el uso del eucalipto no es aconsejable ingerido en niños, cuando se aplica en la piel o se inhala, al tiempo que recomienda evitar el uso en cantidades mayores a las presentes en alimentos.

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), una carta de advertencia por productos engañosos a una empresa de aromaterapia que vendía el aceite de eucalipto para prevención y defensa contra el coronavirus.

La agencia también desmarca como "seguros y efectivos" frente al COVID-19 a la Albahaca, Bergamota, Cajuput, Cedarwood Virginian, Canela, Clavo de olor, Eucalyptus Globulus, Radiata y Smithii, y calificó las versiones difundidas en redes sociales como "engaño a los pacientes y consumidores".

Sin embargo, las imágenes compartidas recientemente sugieren que las autoridades cubanas pueden haber consensuado el empleo del eucalipto para frenar, al menos, las hospitalizaciones por la enfermedad, cuando varios hospitales se encuentran desbordados por la afluencia de pacientes.

En reiteradas oportunidades, el gobierno cubano ha presumido de haber creado cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, una “hazaña” que no han igualado otros países de la región y del mundo. Pero, después de declarar que no importaría vacunas extranjeras, la administración de Miguel Díaz-Canel recurrió a la china Sinopharm, para comenzar un esquema de vacunación en Cienfuegos que incluye un par de dosis del producto asiático y una tercera inyección de Soberana Plus, con un intervalo de 21 días.