El COVID sigue golpeando fuerte: adiós al gran Reinaldo Costa

Foto © Ernesto Amaya Esquivel

Poco después del deceso del otrora estelar torpedero Giraldo González, la epidemia de coronavirus se ha cobrado la vida de otra leyenda del béisbol pinareño, el exlanzador Reinaldo Costa.

Figura indiscutible de los montículos nacionales en los años ochenta, Costa (de 62 años) había pasado varios días en estado crítico en el hospital provincial León Cuervo.

Integrante de una familia de deportistas donde descuellan la saltadora de altura Silvia Costa y la voleibolista Marlenis Costa, el recién fallecido pitcher hizo gala de un estilo lateral marcado por una recta eficiente, magnífica slider y exquisito sistema de viraje a bases.

Limitada por las lesiones, su carrera se resumió en doce temporadas de 110 victorias y 67 fracasos, con efectividad de 3.13 y 815 ponches.

De una entrevista que le hice años atrás son estas lecciones de sabiduría que reproduzco ahora, a manera de homenaje al inolvidable serpentinero que acaba de decir adiós.

Un lanzador puede tener muy buena velocidad y movimientos técnicos, pero si no tiene control, hasta ahí llegó. Yo trabajo mucho con el control de mis lanzadores. Y también es bueno que los pitchers bateen y hagan sus swings, porque así conocen de cerca los daños que puede hacer un lanzamiento determinado como puede ser el cambio de bola, la recta pegada o afuera. Así sufren en carne propia lo que sufre el bateador.

A mí no me gusta comparar épocas, y pienso que ahora también hay pitchers de calidad, pero creo que les falta seguridad. Del pensamiento técnico-táctico depende la confianza del lanzador y que él mismo sepa buscar su lugar en el staff de picheo del equipo. No sé si está haciendo bien o mal, pero el resultado no está siendo bueno. En los últimos años no hemos visto un pitcher en el equipo nacional que nos haga pensar: “Este es al seguro”. Sin embargo, en la Serie Nacional parecen imbateables.

Si un pitcher logra tirar por los tres ángulos de salida, de manera controlada, se hace extremadamente efectivo porque es como tener tres lanzadores en uno y cada lanzamiento se multiplica por tres. Eso sí, no comparto la idea que algunos defienden de que el pitcher debe tirar por encima del brazo: el lanzamiento a tres cuartos es muy difícil porque tiende a moverse. Y se ven cosas absurdas, como muchachos que no dominas la recta y quieren tirar tenedor, o no dominan la slider y quieren tirar la bola de nudillos.