El keniano Sabastian Sawe hace historia: Primer humano en bajar de las dos horas en el maratón

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El keniano Sabastian Sawe se convirtió este domingo en el primer ser humano en correr un maratón oficial en menos de dos horas, al cruzar la línea de meta del Maratón de Londres con un tiempo de 1h 59m 30s, frente al Palacio de Buckingham, pulverizando uno de los últimos grandes muros del atletismo mundial.

El tiempo de Sawe destruyó en 65 segundos el récord mundial anterior de 2:00:35, que pertenecía al fallecido keniano Kelvin Kiptum desde el Maratón de Chicago de octubre de 2023. Kiptum murió el 11 de febrero de 2024 en un accidente de tráfico en Kenia, sin haber podido intentar romper la barrera que él mismo había dejado a solo 35 segundos de distancia.

El podio completo de esta 46ª edición ya es historia del atletismo. El etíope Yomif Kejelcha terminó segundo en 1:59:41, también por debajo de las dos horas, en su debut absoluto en la distancia. El ugandés Jacob Kiplimo fue tercero en 2:00:28, igualmente por debajo del récord anterior de Kiptum. Fue la primera vez en la historia que tres atletas terminaron un maratón por debajo de 2:00:35 en la misma carrera, según recoge El País.

La carrera fue un ejercicio de precisión y valentía. Sawe lideró un grupo de seis corredores que pasaron el medio maratón en 1:00:29. En el kilómetro 29 lanzó su primer ataque, y solo Kejelcha logró seguirle el ritmo. Ambos volaron juntos bajo el Big Ben hasta que Sawe desató su ataque definitivo, cubriendo el segmento entre el km 29 y el km 39 en apenas 27 minutos y 36 segundos, y el tramo final desde el km 40 hasta la meta en 5 minutos y 51 segundos, precisa el diario español.

Un dato que ilustra la magnitud de la hazaña, según amplía la fuente, es que la segunda mitad del maratón, ya sin liebres que marcaran el ritmo, la completó en 59 minutos y un segundo, tiempo que supera incluso el récord de España de medio maratón, situado en 59 minutos y 39 segundos.

Sawe calzaba las nuevas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, la primera zapatilla de competición que pesa menos de 100 gramos, con placa de carbono integrada y espuma ultraligera. «Estoy muy feliz. Es un día para recordar. Al llegar por fin a la meta vi el tiempo y me emocioné muchísimo. Todo lo que hice durante cuatro meses hoy ha dado un buen resultado», declaró el atleta, según refiere France 24.

La barrera de las dos horas había sido el gran reto del atletismo de fondo durante la última década. El keniano Eliud Kipchoge la había rozado en octubre de 2019, cuando corrió 1:59:40 en el INEOS 1:59 Challenge en el Prater de Viena, pero la marca no fue homologada por World Athletics por las condiciones artificiales: liebres en formación de V, un vehículo marcador de ritmo y un circuito no estándar. Kipchoge, elegido atleta del año en 2018, fue el gran precursor de esta era, pero la gloria oficial le estaba reservada a Sawe.

El historial del nuevo plusmarquista es impecable: cuatro maratones, cuatro victorias. Debutó en Valencia en diciembre de 2024 con 2:02:05, ganó en Londres en abril de 2025 con 2:02:27, triunfó en Berlín en septiembre de 2025 con 2:02:16, y este domingo selló su nombre en los libros de historia con 1:59:30, precisa El País.

En la prueba femenina, la etíope Tigst Assefa también escribió su página de historia al defender su título y mejorar el récord mundial de maratón exclusivamente femenino con 2:15:41, nueve segundos mejor que su propia marca del año anterior. «Estoy tan feliz de ganar de nuevo. La felicidad que siento simplemente me desborda por dentro», afirmó Assefa. Unas 59,000 personas completaron este domingo los 42,195 km del recorrido en una jornada que los organizadores ya estudian ampliar a dos días en 2027, lo que permitiría la participación de hasta 100,000 corredores, señala France 24.

Los narradores de ESPN, afirmaban con júbilo que el de Sabastian Sawe no es solo un triunfo del atletismo o el deporte, es una hazaña portentosa del ser humano.