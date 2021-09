Vacuna china con Soberana Plus en Cienfuegos: Una nueva experimentación, dicen médicos cubanos

El anuncio de la inmunización en Cienfuegos con la vacuna SinoPharm, de fabricación china, y la cubana Soberana Plus activó las alarmas de los doctores cubanos Miguel Ángel Ruano Sánchez y Lucio Enríquez Nodarse quienes consideraron esta combinación como un experimento más.

“Si ya las vacunas chinas tienen un esquema en el que, normalmente, en todo el mundo se han aplicado dos dosis, ¿qué sentido tiene ahora poner una dosis de Soberana en Cuba?”, cuestionó el doctor Enríquez Nodarse durante la emisión de este martes de Las mañanas de CiberCuba.

Doctor Lucio Enríquez Nodarse

“Es decir, yo diría que desde el momento en que le estamos agregando ya una dosis extra a un esquema que ya está aprobado esto es una experimentación”, agregó el galeno cubano quien aclaro que su cuestionamiento no va dirigido a “cuestionar las vacunas chinas” sino “la combinación que pretenden hacer ellos” con la vacuna cubana, dijo refiriéndose a las autoridades de salud en Cuba.

El doctor Ruano Sánchez coincidió con su colega y señaló que la combinación de ambos inmunógenos “se está haciendo cuando aún el proceso de experimentación para detectar la eficacia absoluta de Soberana Plus no ha terminado como sí terminó el de la vacuna China”, dijo el fisiatra.

Doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez

La fase de intervención sanitaria con el candidato vacunal Soberana Plus al personal de la salud convaleciente de la COVID-19 concluyó en el país el día 8 de agosto y su aplicación se ha extendido al resto de la población, siendo aprobado su uso de emergencia el pasado día 20.

No obstante, aún no existen publicaciones científicas sobre sus estudios clínicos. En la Mesa Redonda de este lunes se anunció que el estudio en Fase I había sido recientemente aprobado para su publicación en la prestigiosa revista The Lancet.

“¿Dónde están los estudios que determinan que esa eficiencia o efectividad de soberana plus es real cuando no ha terminado el ensayo clínico?”, preguntó Ruano Sánchez, a lo que su colega Enríquez Nodarse agregó que el estudio de Soberana Plus “se ha hecho con Abdala, pero no se ha hecho con la [vacuna] china”.

Para comprender las combinaciones Abdala-Soberana Plus y SinoPharm-Soberana Plus hay mencionar los competentes de las tres vacunas. Básicamente, existen cuatro tipos de vacunas: vacunas de vectores virales (AstraZeneca y Sputnik V); vacunas mRNA (Pfizer y Moderna); vacunas de virus inactivados (SinoPharm y Sinovac) y vacunas de subunidades (las vacunas cubanas).

El primer binomio administrado en Cuba (Abdala-Soberana Plus) combina vacunas cuya fabricación parte del mismo componente del virus, en este caso, de subunidades de la proteína RBD recombinante del SARS-COV2. En el segundo binomio que recién se comenzó a aplicar en Cienfuegos (Sinopharm-Soberana Plus), las vacunas parten diferentes componentes: la china parte del virus desactivado, mientras la cubana de subunidades de la proteína RBD, como ya se dijo.

“No es lo mismo asociar una vacuna como Abdala que está hecha a través de la proteína recombinante… a utilizar una vacuna con el germen vivo atenuado”, dijo Ruano Sánchez quien no descartó la viabilidad de todas las combinaciones posibles, pero advirtió que el estudio debe ser “más circunscrito, un estudio que no abarque un universo poblacional como el que estamos viendo de toda la provincia”.

Queda por aclarar por que el gobierno de Cuba decidió combinar una vacuna extranjera de un 79% de eficacia en lugar de una de facturación nacional como Abdala o Soberana 02, ambas con índices que superan el 92% de eficacia. De igual modo, se desconoce si existe convenio de investigación con China que avale el uso conjunto de Sinopharm y Soberana Plus en decenas de miles de cienfuegueros.

No obstante, en el espacio Mesa Redonda de este lunes, el doctor Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas aseguro que “tenemos pensado utilizarla como refuerzo de vacunas existentes, es decir, Astra Zeneca, en algunos estudios que estamos haciendo internacionales como por ejemplo Astra Zeneca, Sputnik”.

El doctor agregó que “los sitios con los que estamos conversando están interesados en ver la capacidad de Soberana Plus de reforzar esa inmunidad teniendo en cuenta que es muy segura”.

De hecho, Soberana Plus fue concebida como un booster o dosis de refuerzo para personas ya vacunadas que, “al ser administrado en personas convalecientes de coronavirus eleva de forma significativa los títulos de anticuerpos protectores contra la enfermedad”, según declaró a la Agencia Cubana de Noticias el doctor Arturo Chang Monteagudo, investigador principal de los ensayos clínicos con el inmunógeno.

El facultativo aseguró entonces que “los niveles de anticuerpos son superiores a la de los convalecientes sin vacunar, y a la de quienes recibieron dos dosis de Soberana 02 más Plus”.

Es decir que la inmunización natural a través del contagio y la recuperación post Covid19 juega un papel clave en la efectividad de Soberana Plus.

Al cierre del 30 de agosto, Cienfuegos registró 2 mil 119 casos activos para un acumulado de 51 mil 914 positivos a la Covid19 en medio de una compleja situación sanitaria. De acuerdo a los partes del Ministerio de Salud Pública, la provincia mantiene una transmisión de un 17 por ciento de las muestras estudiadas y figura en las primeras seis del país con más contagiados y fallecimientos por esta enfermedad.