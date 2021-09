Policía encuentra a cubano que desapareció con donaciones de medicamentos desde España

El individuo llegó a La Habana con tres maletas cargadas de medicamentos. Foto © Facebook / Leisam Rubio

La policía cubana halló a un hombre cuyo paradero se desconocía luego de llegar a La Habana con varias donaciones de medicamentos desde España para aliviar la crisis sanitaria en la isla. Las autoridades lo buscaron a partir de varias denuncias sobre el caso.

“Ya la persona que nos estafó fue encontrada por la Policía. Lo dijimos, con la cadena, pero no con el mono, de momento, no sale de Cuba, está pendiente de un proceso. A cada persona que se pase de lista la vamos a denunciar y buscar”, dijo en redes sociales la editora cubana Masiel Rubio, residente en el mencionado país europeo.

“Con la salud y la vida de la gente no se juega”, advirtió Rubio, quien ha estado al frente de la recogida de donaciones en Madrid para enviarlas a la isla, en medio del desabastecimiento generalizado de fármacos ante el peor rebrote de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

En redes sociales, venía denunciándose la conducta del individuo, identificado como Osvaldo Ricardo Alemán, que recibió numerosas críticas por la delicada situación de la que intentó sacar provecho.

“Estas cosas, que pueden suceder, ya lo sabemos, no quedan impunes, lo que pudo ser una simple estafa se ha convertido en un sujeto en búsqueda y captura denunciado en Cuba y en España por no entregar tres maletas de medicamentos que iban gratis para pacientes en Cuba”, dijo Rubio la víspera.

Asimismo, señaló que “nadie sabe la cantidad de gente que está trabajando en esto que no va a dejar dormir esta situación hasta que este hombre sea encontrado y asuma las consecuencias de sus actos”.

Alemán llevaba casi un mes en posesión de las maletas, las cuales contenían medicamentos “destinados para donar a pacientes con enfermedades severas cuyos tratamientos son muy específicos y difíciles de encontrar incluso fuera de Cuba”.

“A pesar de las múltiples llamadas y SMS que se le han hecho a él y a su hermana se nos ha vuelto imposible localizarlo, ya que da una dirección diferente en cada conversación así como una excusa diferente cuando se le pregunta tanto por las maletas como por el paradero de las mismas”, denunciaba una publicación el lunes.

Según la misma, el 30 de agosto fue formulada denuncia en su contra en la Estación de la PNR de Cuba y Chacón, en La Habana. También se expuso que el presunto estafador tenía el móvil desconectado y no respondía a las llamadas que se le hacían.

En una directa anterior, Rubio había advertido que estaban tratando con personas desconocidas para enviar las donaciones a Cuba, pues no les quedaba otra forma de hacerlo. De igual modo, explicó que ella se responsabilizada por la recogida, pero no podía responder por la llegada de los paquetes a sus destinatarios, porque no estaba en sus manos.

“Aunque te muestren su mejor cara, no todas las personas son honestas y a lo mejor tiene problemas personales o simplemente se pierden porque han vendido todo”, dijo. “Lo vamos a encontrar (…), ya lo atrapará la policía”, aseguró.

Las donaciones se han recibido en la parroquia de la Calle Beneficencia 18, en Madrid, donde se han recogido medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal, con el objetivo de hacerlos llegar progresivamente a la isla.

Rubio primeramente acogió los donativos en su propia casa hasta que fueron trasladadas a la parroquia, frente al Mercado Barceló. Los medicamentos donados no solo van dirigidos a las personas con coronavirus, sino también para el tratamiento de otras enfermedades graves.