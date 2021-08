Parroquia en Valencia inicia campaña de recogida de medicamentos para enviar a Cuba

El sacerdote Olbier Hernández dijo que Cuba vive una situación angustiosa y el gobierno no quiere aceptar ayuda humanitaria si no es de países de su órbita ideológica. "Por eso hemos iniciado esta campaña desde Valencia, porque no podemos permitir que esto suceda: se trata de salvar vidas", subrayó.