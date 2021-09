Pastor cubano Alain Toledano a juicio por propagación de epidemias

El pastor apostólico Alain Toledano Valiente Foto © Facebook/Alain Toledano Valiente

El pastor apostólico Alain Toledano Valiente será procesado judicialmente por propagación de la epidemia de coronavirus, tras haber sido notificado oficialmente este miércoles por ese delito en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“Bueno, confirmado, me llevan a juicio. Me ficharon como a todo un bandido, como a todo un delincuente. Ellos dicen que, por dar el culto religioso sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemias. Ellos dicen que el expediente pasa ahora para Fiscalía y que de allí ellos me darán la fecha del día que se celebrará el juicio”, explicó el pastor de Santiago de Cuba en una directa en su perfil de Facebook.

“Ellos dicen que como mi iglesia no está registrada, como no están registradas el 95 % de las iglesias cristianas en Cuba, entonces por eso es que me van a procesar”, señaló, además en su información en la red social.

Igual apuntó que cree “que esta oportunidad la han estado esperando por años, me lo han dicho públicamente, el mismo jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me ratificó que me debo preparar y que tengo que buscar un abogado”.

“Ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme como han encerrado a muchos que han levantado su voz ante tantas injusticias”, expuso en su intervención ante sus seguidores.

También aseguró que no va a aceptar que “ellos me califiquen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren, yo siempre estaré seguro de quien soy y por qué estoy padeciendo en este país”.

El pastor Toledano, quien es también presidente del Ministerio Internacional Sendas de Justicia y de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, fue detenido el pasado domingo, tras haber concluido su primer culto en su iglesia en más de un año.

Tras su detención, cuestionó en su red social que “¿Por qué en Cuba un pastor es tratado como un delincuente? Fui conducido a la unidad local por dos oficiales y un civil, tres horas y 10 minutos sentado esperando un auto que me trasladaría a la 3ra unidad en el centro, 5:05 pm llegó y fui conducido, dos horas y más, todo, sin desayunar mi almorzar”.

“Toda Cuba está celebrando sus reuniones, ¿por qué yo termino detenido? Esto ya pasa de lo personal, el odio, la sed de venganza, el apetito por hacer el mal se hace evidente, pero Dios es mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Oren por mi salud, y porque prevalezca la justicia sobre la maldad”, dijo, además.

El pastor Toledano realizó el referido culto con distanciamiento social y con el apoyo de un documento oficial, en el que se autorizan los cultos y las reuniones religiosas en templos desde el 17 de agosto último, siempre y cuando se cumplan las normas establecidas para evitar contagios de Covid-19.

Según el artículo 187 del Código Penal, "el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de enfermedades transmisibles, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

El pastor apostólico desde hace años es hostigado por parte de la policía política de la isla y ha reiterado varias veces desde que empezó la pandemia en Cuba, que esta es usada para limitar aún más la libertad religiosa en el país.