Nuevo grupo cubano de reguetón sorprende a El Chulo y se ofrece a ayudarlo

El Chulo Foto © El Chulo/ Instagram

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido en el ámbito musical como El Chulo, ofreció su ayuda a un nuevo grupo del género urbano surgido en La Habana denominado Aleko & Ignacio Ley.

El Chulo, quien reside en Estados Unidos, conoció de la música de los dos jóvenes al ver en Internet el video de un trovador interpretando uno de sus temas.

"Localícenme a este chamaquito, porque quiero grabar con él", expresó en su muro de Facebook.

En una conversación posterior compartida en la cuenta de Instagram del nuevo grupo, El Chulo explica que el primer video que vio, en el que el adolescente se acompaña de la guitarra para cantar la canción 'Quisiera tener' de Aleko & Ignacio Ley, era su participación en un challenge lanzado por el dúo en sus redes sociales.

En opinión de El Chulo, Aleko & Ignacio Ley son el futuro.

"Están bien duros, duros, esos chamacos, tienen mi respeto y tienen un fan, se ganaron un fan, artistas", subrayó el cantante.

El popular reguetonero compartió otro video de Aleko cantando, y aprovechó para enviar un mensaje a su colega Yamil para que los apoye en Cuba.

"Coño, tremendo talento, mi hermano. A la verdad, no sé si el chamaquito Aleko_pxl canta solo o es un dúo, pero está bien duro. Mira Yomil, los chamas están en Cuba peleando, móntate en la canción y yo me monto también. Apóyalos asere, tú sabes el trabajo que pasamos nosotros y yo sé que tú tienes buen corazón. Yo me voy a montar de una igual, si la quieren hacer ellos que me manden el tema y yo les voy a dar promoción a los chamacos. Me hice adicto a ese fiche, qué clase de talento", afirmó en su muro de Facebook.

Además 'Quisiera tener', el dúo de Aleko x Ignacio Ley han logrado aceptación con otros temas como 'Te Fuiste Blokea', 'Envidioso' o 'Persona favorita'.

"Seguimos compartiendo videos del tema más viral dentro de Cuba en estos momentos sin salir. Quisiera tener mucha música con sentimientos, más nada", expresó el grupo en sus redes sociales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.