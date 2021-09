Amplían cementerio en Guantánamo ante colapso por coronavirus: Entre 60 y 80 fallecimientos diarios en agosto

Las autoridades de Guantánamo decidieron ampliar el cementerio “Santa Juana” en el municipio Manuel Tames de esa provincia, ante el incremento de muertes por coronavirus y la reducida disponibilidad del camposanto en la localidad cabecera del territorio.

Durante el mes de julio y tras la primera quincena de agosto, la provincia más oriental de Cuba vivió un incremento de la mortalidad por COVID-19, registrándose 901 muertes al cierre del séptimo mes del año y entre 60 y 80 fallecimientos diarios a principios del octavo mes, indicó un reporte de la televisión oficialista local.

La empresa de servicios comunales atendía entre seis y 12 defunciones diarias. Ante este escenario, el cementerio de Guantánamo, en el centro de la ciudad, vio comprometidas sus capacidades.

En el material televisivo Ihosvanys Fernández, director provincial de Servicios Comunales, reconoció nuevamente que el cementerio de Guantánamo se encontraba “prácticamente colapsado desde el punto de vista de área, de crecimiento”, por lo que decidieron expandir los predios del camposanto de Manuel Tames, a 17 kilómetros de la capital provincial.

“Al ocurrir esta pandemia nosotros ya teníamos identificado en el cementerio Santa Juana las áreas de enterramiento de enfermedades infectocontagiosas aprobada por la Higiene en la provincia”, explicó.

La ampliación fue compleja —explicaron el directivo y un especialista— ya que se hizo excavando en una cantera de piedras. En el área se hicieron 512 enterramientos “respetando los protocolos sanitarios”. Cada tumba está registrada con el tomo y folio que identifica a los fallecidos que fueron sepultados con al menos un metro de separación entre cada uno, describe el reporte.

“Hubo que utilizar un equipo mecanizado para la excavación debido a la dureza del terreno”, explicó un directivo.

Al comienzo del material, se insiste en que los fallecidos no se están sepultando en fosas comunes, respondiendo a varias denuncias en redes sociales sobre tales enterramientos. “En una fosa común usted no puede identificar a los fallecidos, en una fosa común por lo general usted acumula una serie de cadáveres que no van en sarcófago”, señaló Fernández con anterioridad.

Según las cifras oficiales, Guantánamo reportó siete fallecidos adicionales por coronavirus en las últimas 24 horas, de los 79 registrados en todo el país.

Labores de ampliación de los cementerios se han indicado desde varias provincias de la isla. Recientemente, se conoció que en Artemisa igualmente se estaban incrementando las áreas para sepultar cuerpos en la tierra.