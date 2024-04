Marc Anthony estrenará su nuevo álbum "Muevense" con la colaboración de Lenier Mesa

La decimocuarta producción discográfica de estudio de Marc Anthony, llamada “Muevense”, se estrenará este 26 de abril y tiene la colaboración del cantante cubano Lenier Mesa, además de un recorrido por varios géneros, entre los que se incluyen la bachata.

El salsero puertorriqueño, quien ha demostrado gran versatilidad incursionando por varios estilos, incluirá la bachata "Punta Cana", que tiene el inconfundible talento de Lenier Mesa.

Esta compilación “contiene también un universo y una variedad de ritmos e inundará todas las pistas de baile”, elogió el actor y también músico Lin-Manuel Miranda, quien dedicó todo un ensayo al cantante de Puerto Rico en la revista ¡Hola!.

“Una nueva banda sonora para el próximo capítulo de la vida de Marc y la nuestra”, puntualizó Miranda, quien llamó a Marc Anthony “nuestro Sinatra”.

De la canción principal del disco, el tema “Muevense”, dijo que tiene “ONE CHORD”, aludiendo a la calidad y variedad del fonograma. “Contiene también un universo y una variedad de ritmos e inundará todas las pistas de baile”, recalcó.

En relación con la bachata “Punta Cana”, compuesta por el cubano Lenier Mesa, resaltó que se convertirá en un clásico dirigido a los ex amantes, a la altura de los temas ya emblemáticos “No Me Conoces”, “Hasta Ayer” e “Y Hubo Alguien”.

“¡Pero ya estoy notando más himnos, y ahora en modo bachata!”, apuntó.

A su vez, Miranda acotó que “Muevense” tendrá canciones que irán directo al playlist de las personas, como “Ojalá Te Duela”, otro tema que lleva la firma de Lenier Mesa.

De este último tema, dijo que es “una incursión histórica al mariachi con el gran Pepe Aguilar, y confirma lo que siempre hemos sabido: esa lágrima en la voz de Marc trasciende estilos y fronteras musicales”.

Miranda no se cansó de regalar elogios, más que merecidos, a Marc Anthony, resaltando que su música ha acompañado la vida de todos los latinos.

Dijo que por culpa del puertorriqueño aprendió a bailar el género que más ha interpretado: “Cuando era adolescente, sabía que la pasión y la profundidad de la voz de este joven superaban todo lo que había escuchado en la salsa. Eso me obligó a esforzarme más para aprender a bailar salsa”.