MINSAP reporta una muerte materna por coronavirus en Cuba

Atención médica a una embarazada en Cuba (Imagen de referencia) Foto © ACN

Una embarazada de 34 años de edad, del municipio de Media Luna, provincia Granma, falleció este sábado en Cuba a causa del COVID-19, un virus que está elevando la mortalidad entre mujeres embarazadas en la isla.

Este domingo, el coronavirus volvió a implantar un nuevo récord de contagios en Cuba al informarse de 9,221 PCR positivos, así como la muerte de otras 86 personas a consecuencia de la pandemia.

“Muy triste tener que reportar el fallecimiento de una embarazada, una paciente de 34 años de edad del municipio de Media Luna y una niñita de 13 años, muy triste también, del municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, que presentaba una cardiopatía”, informó el Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

A mediados de agosto, la jefa nacional del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), Noemí Cauza Palma, informó del fallecimiento por coronavirus de 35 embarazadas o puérperas, desde abril hasta esa fecha.

Desde entonces (11 de agosto), las autoridades sanitarias de Cuba han reportado la muerte de al menos otras cinco mujeres embarazadas, lo cual eleva las cifras oficiales a unas 40 mujeres en el plazo de estos últimos cinco meses, que coinciden con el pico más agudo de la pandemia en Cuba.

A estos números, se suma que 4,536 gestantes y puérperas han sido diagnosticadas con el virus y 320 han ingresado en las unidades de cuidados intensivos. Se trata de un dato abrumador si se tiene en cuenta que, entre marzo y diciembre de 2020, no falleció ninguna y únicamente enfermaron 110 embarazadas, resultando grave solo de ellas.

Provincias como Mayabeque, Cienfuegos y Granma no reportaron el contagio de ninguna embarazada durante el pasado año, un panorama muy diferente al de los últimos meses. Precisamente, en esta última provincia el parte del MINSAP de este domingo reporta el fallecimiento de una embarazada de 34 años.

La misma edad tenía, cuando falleció víctima de coronavirus, una embarazada que a finales de mayo se convertía en la tercera mujer en esta condición que fallecía por COVID-19 en Cuba. La paciente, con “antecedentes de una sicklemia y una diabetes gestacional”, según el parte del MINSAP, residía en el municipio Marianao, en La Habana.

El 4 de agosto, perdía la vida en Villa Clara una embarazada cubana de 32 años. El arranque de este mes en Cuba fue terrible para 6 familias que vieron morir a gestantes en apenas cuatro días.

Dos de estas muertes se producían en el occidente del país: una en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, y la otra de Güines, en Mayabeque. Mientras, una embarazada de 33 años, residente en el municipio Nuevitas, Camagüey, también fallecía por coronavirus, al igual que otras tres pertenecientes a los municipios de Cárdenas, Jagüey Grande y Boyeros, de las provincias de Matanzas y La Habana.

Por su parte, en julio murieron en Cuba varias mujeres embarazadas, entre ellas una joven de 22 años de la provincia Guantánamo, una mujer de 33 años de Nuevitas, Camagüey, y una de 37 años en Matanzas.

El fallecimiento el 13 de agosto de la doctora cubana Yudelsy Andrea Tamayo, víctima de complicaciones del COVID-19, conmocionó a Santiago de Cuba. La joven médico estaba embarazada y tenía otros dos hijos.

Pese a su perfil de riesgo no recibió un trato prioritario, según confirmó a CiberCuba una amiga de la fallecida. Pasó cuatro días en un centro de aislamiento de Santiago a la espera de ser trasladada al Hospital Militar de esta provincia pese a ser asmática, hipertensa y cardiópata. Ella misma denunció el viernes 30 de julio a las 22:00 horas, cuando escribió en un grupo de WhatsApp, pidiendo el teléfono de "la compañera del Gobierno que ayuda a los casos de Salud Pública".

"Llegué (al centro de aislamiento con falta de aire y así me he mantenido para que me mediquen: a puro dolor. Desde esta mañana (30 de julio) me informaron que mi PCR está positivo y que por mis patologías y por mi estado me iban a trasladar al Hospital Militar. Desde esta mañana y aún a esta hora (22:00 horas) estoy esperando. Primero me dijeron que no había cama, pero vinieron y se llevaron a otra gestante en una guagua para el Militar. Ahora me dicen que no hay ambulancia y no puedo irme en guagua. Estoy desesperada. La falta de aire no se me quita", escribió.

A finales de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió que Cuba se encontraba entre los países con mayores tasas de mortalidad por COVID-19 del mundo y alertó que más de 7,000 menores y casi 400 mujeres embarazadas habían tenido pruebas positivas en la última semana. Comenzando septiembre, la situación dista mucho de haber corregido su tendencia.