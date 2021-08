Fallece por coronavirus doctora cubana, embarazada y madre de otros dos niños

Yudelsy Andrea Tamayo, doctora fallecida en Santiago de Cuba. Foto © Yudelsy Andrea Tamayo / Facebook

La doctora cubana Yudelsy Andrea Tamayo falleció este viernes 13 de agosto en Santiago de Cuba, víctima de complicaciones del COVID-19, según confirmó a CiberCuba una amiga de la fallecida.

La joven médico estaba embarazada y tenía otros dos hijos. Pese a su perfil de riesgo no recibió un trato prioritario. Pasó cuatro días en un centro de aislamiento de Santiago a la espera de ser trasladada al Hospital Militar de esta provincia pese a ser asmática, hipertensa y cardiópata. Ella misma denunció el viernes 30 de julio a las 22:00 horas, cuando escribió en un grupo de WhatsApp, pidiendo el teléfono de "la compañera del Gobierno que ayuda a los casos de Salud Pública".

En un post compartido en el grupo El Chago de Santiago, la propia doctora fallecida describió su situación: "Llegué (al centro de aislamiento con falta de aire y así me he mantenido para que me mediquen: a puro dolor. Desde esta mañana (30 de julio) me informaron que mi PCR está positivo y que por mis patologías y por mi estado me iban a trasladar al Hospital Militar. Desde esta mañana y aún a esta hora (22:00 horas) estoy esperando. Primero me dijeron que no había cama, pero vinieron y se llevaron a otra gestante en una guagua para el Militar. Ahora me dicen que no hay ambulancia y no puedo irme en guagua. Estoy desesperada. La falta de aire no se me quita", escribió.

Trece días antes de fallecer, Yudelsy Andrea Tamayo contó también que pese a su estado, no había oxígeno para ponerle y estaba bajando una fiebre en el momento mientras escribía en el grupo de WhatsApp.

"Mi bebé se me está moviendo poco. Soy médico y sé bien lo que provoca la falta de aire en los fetos intrautero. No quiero complicarme aún más y menos que le suceda algo a mi bebé", añadió, suplicando el número de teléfono de "la compañera" que en ese momento se dedicaba a tramitar casos como el suyo.

Finalmente, la ambulancia que debía trasladarla al Hospital Militar llegó sobre la una o las dos de la madrugada del 31 de julio y la trasladó al hospital ubicado en el reparto Mariana de la Torre, de Santiago.

Tras su llegada al centro hospitalario quedó intubada, apoyada y tenía distrés. Desarrolló una linfangitis y una neumonía postcovid. Los médicos no sabían si el bebé iba a sobrevivir. Si el estado de la madre empeoraba tenían pensado sacar la bebé. Tenían que elegir entre salvar una vida o perder dos.

La muerte de la doctora Yudelsy Andrea Tamayo ha causado conmoción entre sus familiares y amigos que en algún caso han llegado a denunciar que la joven murió víctima de la ineficacia del sistema cubano de Salud.

Amigos de la fallecida han compartido su pesar en Facebook y ha comentado que la última vez que hablaron con Yudelsy Andrea Tamayo ésta les comentó que estaba preocupada por estar enferma y por sus hijos. También les dijo que tenía fe en que podría recuperarse con la ayuda de Dios.

Tan afectados está su círculo más cercano, que alguien le dedicó un escrito muy cariñoso a una violinista, amiga de la fallecida: "Mi niña, tanto me hablabas de tu amiga, de tu doctora y guardábamos esperanzas en su salvación, pero pasaron situaciones tristes como ella misma te contó. Luchaba por ella, por su niña en el vientre y por sus dos otros angelitos. Ella se aferraba a Dios, pero pasan cosas muy tristes en la tierra, entre los hombres. Hay que gritar, gritar, pidiendo basta ya de tanta angustia, de falta de recursos, hay que gritar pidiendo ayuda", apuntó.

Post de la violinista Cecilia Dayana Rosales. Foto: CiberCuba

Desde el perfil de El Chago de Santiago de Cuba, también lamentaron la muerte de Yudelsy Andrea Tamayo y culparon a las autoridades de no haber dado prioridad a una joven con un perfil de riesgo.

"Al personal que está en primera línea haciendo frente a la pandemia, sin casi recursos y expuestos al riesgo en primera persona, se les debería privilegiar en muchas áreas. Pueden guardarse los comunicados y los diplomas de reconocimiento, que ninguno de esos dos formalismos alimentan, ni representan en calidad de vida", señaló.

El Chago de Santiago de Cuba responsa al Gobierno de la muerte de la doctora. Foto: CiberCuba

Un amigo de la doctora también se mostró inmensamente apenado por su muerte. "Una gran profesional, una gran madre. Tuve el honor de trabajar con ella. Muy carismática y sonriente. Dios la reciba en su trono", escribió.

En la misma línea se mostró muy afectada Lisvet Rivero: "Dios mío, qué dolor tan grande. No tengo palabras en verdad para expresar este dolor. Solo me queda recordar la gran mujer, madre, colega y persona que fuiste, Yuya. Siempre fuiste admirable para mí, ejemplo de mujer fuerte y elegante, muy elegante. Cómo olvidarte amiga, imposible. Dios te guarde y te bendiga en los cielos, proteja y dé fuerzas a tus niños, que eran la luz de tus ojos. A tu esposo y familia dé fuerzas para continuar sin ti, que va a ser un reto enorme amiga. Donde estés, que tu luz siga reluciente como siempre lo fuiste", señaló.

Cuba está en estos momentos en un pico de la ola de la pandemia. Este viernes el Ministerio de Salud Pública notificó otros 85 fallecidos en la Isla. El país ha superado ya la barrera del medio millón de casos confirmados y lo peor, según los cálculos matemáticos de un grupo de expertos, llegará en las próximas semanas.

La variante Delta se ha detectado ya en 13 provincias de Cuba y ha hecho colapsar el sistema cubano de Salud. Este viernes el propio Miguel Díaz-Canel confirmó que la sanidad cubana está sobrepasada.

La doctora Yudelsy Andrea Tamayo es una de los muchos profesionales de la Salud que han fallecido en Cuba luchando contra el coronavirus.

Es el caso de los hermanos Margarita y José Antonio Susavila; la psicóloga Sandra Karina Melián Columbié; la doctora Estonia Lozano, madre de cuatro niños o los enfermeros Miguel Orlando Vaca Sánchez y Mairales Titto Founier.