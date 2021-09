La Dura responde a las críticas por vacunarse: "Yo confío en la ciencia"

La Dura Foto © Instagram / La Dura

La influencer cubana Diliamne Jouve, pareja del reguetonero Jacob Forever y mejor conocida como La Dura, respondió a quienes la criticaron por subir unas historias de Instagram en las que aparecía recibiendo la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y alentando a sus seguidores a que se vacunen.

"Mi gente, el mundo siempre ha estado expuesto a pandemias y lo único que ha podido combatir las pandemias son las vacunas. Así que yo confío en la ciencia, confío en la vacuna que me puse, que fue la Pfizer. Nada, mi gente, vacúnense por sus hijos, por ustedes y por todos, por el mundo entero", dijo La Dura en sus historias de Instagram.

Son varios los artistas cubanos que se han vacunado contra el coronavirus este año y han pedido a sus seguidores que se vacunen para ayudar a controlar la pandemia y evitar los riesgos mortales de la enfermedad.

Entre las primeras estuvo la actriz Susana Pérez, que mostró orgullosa su tarjeta de vacunación, y el presentador Carlos Otero. También Emilio y Gloria Estefan, el humorista Andy Vázquez, el cantante Randy Malcom y la actriz Rachel Cruz, quien aseguró que "si hay una solución yo quiero ser parte de ella".

"Aunque haya tanta desinformación, aunque odie que haya tenido que existir, es la única manera de vengarme por no haberme permitido despedirme para siempre de mi padre, haberle quitado tantas horas de sol y amigos a mi única hija, tanta lejanía, tantas pérdidas de gente linda y grande. Que te tomamos tarde, pero no lo suficiente y que si hay una solución: ¡Yo quiero ser parte de ella!", escribió la joven actriz.

Claudia Valdés, también actriz, emprendedora y pareja del humorista Alexis Valdés, desactivó los comentarios en Instagram cuando se puso su primera dosis para evitar la polémica; sin embargo, al ponerse la segunda dosis de la vacuna, aseguró que no los desactivaría porque "realmente no tengo razón para hacerlo, respeto a los que se la ponen y a los que no".

