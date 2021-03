Susana Pérez muestra orgullosa su tarjeta de vacunación contra el COVID-19: "God bless America"

La reconocida actriz cubana Susana Pérez ha sido una de las tantas personas en Miami (Florida) que se han sumado a la campaña de vacunación contra el coronavirus y ha accedido a ponerse su inyección contra el COVID-19.

Tras haberse puesto su primera dosis del medicamento y adquirido su tarjeta que hace constar que se ha vacunado, la artista ha mostrado orgullosa el documento a todos sus seguidores de las redes sociales.

Susana Pérez compartió en su perfil de Instagram la imagen de la tarjeta y en ella se puede evidenciar que la actriz fue vacunada el pasado día primero de marzo.

La artista aprovechó además la ocasión para dar las gracias y bendecir a Estados Unidos por haberle dado la oportunidad de haber adquirido la medicación.

"God bless America / Dios bendiga a América", comentó Susana Pérez junto a la publicación.

Increíblemente, la publicación de Susana Pérez ha causado una gran revolución entre sus seguidores y ha divido en dos bandos las opiniones sobre la adquisición o no de la vacuna contra el COVID-19.

Muchos han sido los admiradores de la actriz que han aplaudido que se haya vacunado contra el coronavirus, pues así contribuye a una más rápida erradicación del virus y por ende, al frenado del contagio del mismo.

Mientras que otros, sin embargo, no están de acuerdo con el procedimiento y se muestran reacios a ponérsela. Incluso, hay quienes aseguran que el medicamento puede llegar a "cambiar el ADN de las personas".

"Muy bien Susana, qué suerte has tenido", "Ay mi Dios, no permitan que nada los prive de su derecho a la vacuna. Médicos de mucha experiencia la recomiendan y el ADN es tu huella genética, nada ni nadie, ni tus hijos, ni familia los comparten ni los cambian. A vacunarse, es salvar nuestra vida y parar la pandemia", "Qué bueno. Yo loco por ponérmela, acá en el trabajo ya tomaron los nombres de los voluntarios a vacunar y yo el primero", "Madre mía, menudas tonterías hay que ver, haces bien", son varios de los mensajes positivos que ha recibido la artista sobre el tema.

Por otro lado, se pueden leer comentarios tales como: "No se pongan esa vacuna por Dios, investiguen los ingredientes primero, uno de ellos es para cambiar el ADN de las personas", "Yo en lo personal no me la pongo, pero respeto que todo el que quiera ponérsela" o "¿Qué vacuna ha estado lista en menos de un año? Solo te exhorto a que investigues un poco más. Aunque respeto tu decisión y la de los demás, cada cual es libre de hacer lo que crea y desee. Solo aporto mi pequeño granito de arena".

Susana Pérez no ha sido la única artista cubana que se ha vacunado contra el COVID-19 y ha hecho pública su decisión. El afamado productor y músico Emilio Estefan fue uno de los primeros en dar el paso en Miami y compartió su experiencia tanto con la prensa local como en sus redes sociales.

"Después de muchas preguntas a los médicos en los yo confío, todos me aseguraron que podía ponerme la vacuna.

Por eso hoy decidí tomar el riesgo y ponérmela para finalizar este año. Y juntos tener una luz de esperanza. Después de tantas personas que han perdido la vida, que han estado enfermas, que la han pasado tan mal por distintas circunstancias, pienso que si todo va bien, este es un camino para para volver a la normalidad", dijo el artista tras vacunarse a finales de diciembre del pasado año 2020.

