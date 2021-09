Karol G aparece por sorpresa en concierto de Aventura y canta "Obsesión" con Romeo Santos

Karol G y Romeo Santos cantan "Obsesión" en Los Ángeles Foto © Instagram / Yosoymolusco

Aventura está de gira por Estados Unidos, un tour con el que están arrasando y recordando aquellos éxitos musicales con los que deleitaban a sus incondicionales antes de que se separasen. Y en esta gira estelar que están realizando tras la pandemia, llena de ilusión y energía por volver a los escenarios, no están faltando las sorpresas.

Este domingo le tocó el turno a la ciudad de Los Ángeles, donde los asistentes tuvieron la suerte de vivir un momento irrepetible: la actuación de Romeo Santos con Karol G, quienes cantaron "Obsesión" junto al resto de la banda.

La presencia de la colombiana hizo enloquecer al público, que gritó eufórico al ver a los artistas sobre el escenario del Dodger Stadium de Los Ángeles interpretando uno de los temas más icónicos de la agrupación.

Durante el tiempo que compartieron escenario, se puede ver que ambos derrocharon complicidad y química bailando y cantando juntos. Además, casi al final de la actuación todos los miembros de la agrupación rodearon a la reguetonera para bailarle pegadito.

Al final de su interpretación, el neoyorquino de orígenes dominicanos le dedicó unas palabras a su invitada en las que reflejó el respeto y admiración que siente por ella.

"Las mujeres están representando a nivel global. Esta chica bendecida, muy humilde y muy talentosa está poniendo el nombre de Colombia en todos los países. Es un amor y para nosotros un honor compartir con ella", dijo Romeo Santos.

Los asistentes grabaron este momento con sus móviles y lo compartieron en las redes sociales, donde los vídeos de la actuación son tendencia.

La misma cantante quiso colgar este momento tan especial que vivió en su perfil de Instagram, donde contó la anécdota de cómo acabó subida al escenario con sus ídolos.

"Ayer estaba en Las Vegas cuando me enteré que Aventura estaría en concierto en Los Ángeles, y como fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos. Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: 'ellos Quieren cantar "Obsesión" contigo para cerrar la noche, ¿estás lista?'.

"No sé cómo salí a cantar si estuve las cuatro canciones anteriores gritando de la emoción. El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario, lo que todos queremos que nos pase. No lo supero. FIN", añadió.

Otro de los artistas que ha acompañado al Rey de la Bachata sobre el escenario en uno de los conciertos de esta gira es Bad Bunny, que no se perdió la oportunidad de cantar sobre la tarima "Volví", su colaboración juntos.

