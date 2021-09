Cubanos piden salud a la Virgen de Regla y Yemayá en su día

Iglesia de Regla, en La Habana Foto © CiberCuba

Este martes 7 de septiembre los cubanos festejan a la Virgen de Regla, sincretizada con Yemayá en la tradición yoruba, y de ello han ido dejando constancia en redes sociales una cantidad creciente de devotos.

“Felicidades a los hijos de Yemayá, la Reina del Mundo, la diosa del mar. Pídanle por nuestra gente y por nuestra salud. ¡Ashé! ¡Maferefun Yemayá to’ los días!”, escribió el humorista Ulises Toirac en Facebook.

“Te pedimos Madre por todos los Enfermos de COVID para que se puedan recuperar pronto y por todos los Fallecidos EPD. Virgen de Regla (Yemayá), escribió un internauta en una petición que -con algunas variaciones- ha sido recurrente en muchos cubanos que enfatizan la gravedad del actual momento.

Varias de las publicaciones de la jornada piden bendiciones y salud en un momento marcado por muchas desgracias colectivas, no circunscritas solo a la pandemia de coronavirus.

“Solo pedimos que como ella es la dueña de los mares que se lleve todo lo malo con la fuerza de sus aguas y que sane nuestro mundo de tanta enfermedad”, pedía una devota de la Virgen de Regla, patrona del pueblo que lleva su nombre frente a la Bahía de La Habana.

“El sonido de tus olas, el olor y el azul se vuelven la combinación perfecta para conectar con el alma. Estar cerca de ti me sana, me calma y me hace sentir plena", confesó una devota, que deseó "felicidades y muchísimas bendiciones para todos las hijas y hijos de Yemayá en su día" y "que la protección de esta reina nunca les falte".

El Santuario de la Virgen de Regla se construyó por primera vez en el lugar que hoy ocupa en 1690 gracias a limosnas y donativos, aunque una tormenta destruyó la primera edificación. A finales del siglo XVIII, un asturiano levantó una ermita de tejas que también servía de vivienda a limosneros. La iglesia de la Virgen de Regla, tal como la conocemos hoy, fue construida en 1811 y su torre se terminó en 1818.

Es un templo humilde donde resalta la imagen de una virgen negra que viste de azul con encajes blancos. La virgen está desde entonces en el altar mayor, desde donde protege la bahía habanera. El Santuario de Nuestra Señora de Regla se declaró Monumento Nacional en 1987.

Con su veneración se funde casi todo el panteón Yoruba con la cristiandad en el sincretismo y la transculturación de lo africano y lo español, dando forma al mestizaje criollo en el que se funda la nacionalidad cubana.

Para los Yorubas, por su parte, Yemayá es la esencia de la maternidad porque es la madre de todos los orishas y tiene el poder de la creación. Es el origen de la vida, del océano, de los mares, de las olas y de la espuma de las orillas.

Más allá del complejo proceso de sincretismo, lo cierto es que en todos los creyentes confluye el amor por la santa; devoción que es capaz de rebasar distancias, fronteras y diferencias ideológicas, como también ocurre en el caso de la veneración a la Caridad del Cobre, Santa Patrona de Cuba y de San Lázaro.

En 2020, las medidas de restricción para frenar el coronavirus impuso una prohibición de ceremonias y fiestas en que se congregaran muchas personas y por ese motivo las celebraciones en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla estuvo prohibida. Este año, la actual situación sanitaria invita nuevamente a una celebración íntima en la que confluya lo imprescindible: el creyente y su fe.