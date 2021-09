Fallece el actor estadounidense Michael K. Williams

Williams como Omar Little en The Wire Foto © Facebook/ HBO

El actor norteamericano Michael K. Williams fue hallado muerto este lunes en su piso de Brooklyn, Nueva York.

El intérprete afroamericano, de 54 años, fue encontrado inconsciente en el comedor de su domicilio, según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, precisó que encontraron el cadáver después de una llamada telefónica de emergencia a las 14.00 hora local.

Williams se hizo famoso con su poderosa interpretación del carismático delincuente Omar Little, uno de los personajes más memorables en la icónica serie policiaca "The Wire", creada por David Simon.

Su trabajo en las cinco temporadas de la serie, que retrata el rostro más crudo de la marginalidad de Baltimore, conmovió a los espectadores y lo convirtió en un personaje de culto.

Cuando en 2012 murió Donnie Andrews, el criminal que inspiró a Omar, Williams escribió en su cuenta de Twitter: “DEP el gánster original y un hombre de los pies a la cabeza, Donnie Andrews. El hombre que fue la inspiración para Omar Little. Le dedico mis oraciones”.

Williams también encarnó al traficante de whisky Albert Chalky White en Boardwalk Empire, y tuvo importantes papeles en "The Night Of" y "Territorio Lovecraft", series todas de HBO, la casa televisiva donde trabajó durante más de 20 años.

También actuó en "Así nos ven", "Alias", "Los Soprano" y "Ley y orden". En cine apareció en RoboCop, Assassin’s Creed, El traficante, Huérfanos de Brooklyn, Cazafantasmas, Matar al mensajero, El jugador y La carretera, entre otros filmes.

El cuatro veces nominado al premio Emmy acumuló elogios de la crítica desde que empezó a actuar en 1995. Su próximo proyecto, anunciado la semana pasada, consistía en una película biográfica sobre el dos veces campeón mundial de boxeo George Foreman, dirigida por George Tillman Jr.

El próximo 20 de septiembre se entregarán los Emmy de este año, y Williams es el favorito en la categoría a mejor actor de reparto en serie dramática por Territorio Lovecraft, premio que podría ganar de forma póstuma.

Muchos de los personajes que interpretó Williams eran marginales, productos de una sociedad discriminatoria o personas que tenían que lidiar con los abusos raciales, la pobreza o el crimen. El actor conoció de cerca esas realidades, pues nació y creció en el barrio de Flatbush, en Brooklyn.

“A pesar de todo lo feo y malo, no cambiaría mi vida por nada, me hizo quién soy. Estoy orgulloso de decir que crecí en estas calles de Brooklyn. Tengo algunas cicatrices, casi todas internas, pero me hicieron el hombre que soy”, declaró en el festival CannesSeries en 2018.

En esos primeros 32 años de su vida empezó su relación peligrosa con las drogas y el alcohol. Con 21 años entró en rehabilitación y después estuvo casi una década haciendo una vida de marginal, de pelea en pelea (de ahí sus cicatrices exteriores). Hasta que el baile, primero ―participó como bailarín en giras de Madonna y George Michael―, y luego el cine, gracias al rapero Tupac Shakur ―que lo fichó para interpretar al hermano de su personaje en Bullet, en 1996―, lo sacaron de su infernal agujero existencial.

Las causas de la muerte no han sido comunicadas oficialmente, pero el medio que ha adelantado la noticia, New York Post, afirma que Williams ha muerto de “una supuesta sobredosis”, citando fuentes policiales.

En una entrevista de 2017 con The New York Times, sostuvo que “la adicción no desaparece”. “Es una lucha diaria para mí, pero estoy peleando”, agregó.

La muerte de Williams ha provocado numerosas reacciones de condolencia. Fans, actores y celebridades acudieron a las redes sociales para compartir su tristeza.

"La profundidad de mi amor por este hermano, solo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al enterarme de su pérdida", dijo en Twitter Wendell Pierce, quien trabajó en The Wire como el detective William (Bunk) Moreland. "Un hombre inmensamente talentoso con la capacidad de dar voz a la condición humana retratando las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que canta su verdad".

En una serie de publicaciones en Twitter, Pierce describió su relación con el actor y agregó que se habían acercado a lo largo del programa.

Domenick Lombardozzi, quien también actuó en la famosa serie policíaca, describió a Williams en Twitter como "amable, justo, gentil y talentoso".

"Apreciaré nuestras charlas y lo extrañaré muchísimo", dijo. "Descansa, amigo mío".

Isiah Whitlock Jr., también actor de The Wire, dijo en Twitter que estaba "conmocionado y entristecido" por la muerte de Williams.

Por su parte, David Simon se describió como "demasiado destripado en este momento para decir todo lo que debería decirse". "Michael era un buen hombre y un talento poco común y en nuestro viaje juntos siempre mereció las mejores palabras. Y hoy esas palabras no vendrán", aseguró.