¡Un niño! Cardi B y Offset se convierten en padres por segunda vez

Cardi B y Offset con su hijo recién nacido Foto © Instagram de la artista

¡Los raperos estadounidenses Cardi B y Offset dieron la bienvenida a su segundo retoño! La intérprete de I Like It compartió una adorable foto junto a su pareja y el nuevo integrante de la familia, cuyo nombre aún no han revelado.

El niño nació el 4 de septiembre en un hospital de Nueva York, según informó la rapera de 28 años en Instagram.

En la hermosa foto familiar, se ve a Cardi acunando a su bebé en la cama de hospital junto a Offset, y ambos derretidos de amor por su pequeñito.

"Estamos muy contentos de conocer finalmente a nuestro hijo", dijo la pareja en un comunicado compartido por la revista People. "Su familia y amigos ya lo quieren mucho y estamos ansiosos por presentarle a sus otros hermanos".

Cardi y Offset ya son padres de la pequeña Kulture Kiari Cephus, de 3 años. Por su parte, el rapero tiene a Kalea, de 6 años, y otros dos varones, Kody, de 6, y Jordan, de 11, frutos de relaciones anteriores.

Offset también publicó una tierna imagen en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su quinto hijo.

Cardi B y Offset, que se casaron en septiembre de 2017, sorprendieron a sus seguidores con la noticia del segundo embarazo durante una actuación del grupo Migos, del rapero, en conjunto con la rapera del Bronx en los BET Awards. En la actuación, Cardi apareció con un body bordado de Dolce & Gabbana que dejaba ver su avanzada pancita.

Luego, la cantante compartió unas artísticas fotos en redes sociales, en la que aparece semidesnuda con un molde de su barriga.

