Comienza proceso de homologación de vehículos de fabricación artesanal en Cuba

Mecánicos de carros en Cuba (Imagen referencial) Foto © CiberCuba

El proceso de homologación de vehículos de motor de fabricación artesanal, fabricados a partir de piezas y partes, comenzó el lunes en Cuba.

Autos, remolques y semirremolques ensamblados por la población que no están registrados, o que lo están pero han sufrido transformaciones, podrán ser legalizados por sus propietarios tras una reciente autorización del Ministerio del Transporte (MITRANS), con la que el gobierno intenta paliar la crisis del sector en el país.

En Holguín, las autoridades explicaron que el proceso constará de cuatro etapas y que por el momento solo se realizará en el municipio cabecera. En los demás territorios comenzará cuando la evolución de la pandemia en la provincia lo permita.

En la primera fase se censarán los riquimbilis y conversiones que no asistieron a la convocatoria anterior. En las etapas siguientes se revisarán técnicamente los autos censados con cambios y conversiones no autorizadas, después los medios armados por partes y piezas (riquimbilis) y por último los vehículos declarados no aptos en el primer periodo.

Los propietarios deben llevar las facturas de la adquisición de las partes y piezas usadas en el vehículo, fotocopia del carnet de identidad y fotos impresas de la parte frontal, lateral y trasera del carro. También deben llevar la planilla Anexo 1 que aparece en la sesión de Trámites en la página web de la empresa provincial de transporte (http://transporte.thg.co.cu/).

Según informa el periódico Ahora, a cargo de esta tarea se encuentra una comisión formada por especialistas de diferentes entidades del MITRANS en la provincia.

Los medios de transporte solo tendrán derecho a dos revisiones técnicas, si no aprueban ninguna de las dos la comisión lo comunicará al Registro de Vehículos del Ministerio del Interior para que se les prohíba circular de forma definitiva y se les retire la matrícula, si la tienen.

El gobierno cubano aprobó el 16 de julio de este año la homologación de vehículos motorizados ensamblados por la población, construidos a partir de piezas y partes.

La Resolución 200 del MITRANS, publicada en la edición extraordinaria número 63 de la Gaceta Oficial, ofrece a los dueños de autos de motor, remolques y semirremolques legalizar sus medios de transporte luego de que un equipo de especialistas los valore.

La medida permitirá legalizar la circulación de carros, motos, triciclos motorizados, camiones y medios de arrastre fabricados en talleres de mecánica nacional, ensamblados a partir de piezas industriales o artesanales.

Según cifras oficiales, actualmente hay más de 40 mil vehículos de este tipo en el país, la mayoría en zonas rurales o de difícil acceso.

La ley solo permite a cada persona homologar un vehículo de motor.

Mario Pérez Ventura, director general de transporte automotor del organismo, dijo entonces a la prensa oficialista que en el país circulan numerosos carros cuya producción es similar a la de un proceso industrial.

"Estos vehículos se asemejan mucho, por sus características y estructura, a los que se fabrican industrialmente. Lo que nos queda es hacer la revisión de los mismos para saber si reúnen o no los requisitos técnicos para su presencia en la vía pública", detalló.