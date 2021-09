Ricardo Montaner se emociona hasta las lágrimas en el concierto de sus hijos Mau y Ricky

Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky Foto © Instagram / Ricardo Montaner

Ricardo Montaner cumplió este miércoles 64 años, un cumpleaños de lo más especial en el que viajó de regreso a su hogar de Miami (Florida) con su esposa Marlene Rodríguez después de varios meses viviendo en Argentina.

Pero antes de volver a su casa para celebrar su día con sus hijos mayores y nietos, el cantante no se perdió uno de los shows de sus hijos Mau y Ricky en Buenos Aires, donde le pudimos ver emocionado hasta las lágrimas.

El artista nacido en Argentina compartió el emotivo momento con sus hijos Mau y Ricky y su reacción lo dice todo: ¡mucha emoción detrás del escenario! Montaner no pudo contener las lágrimas al abrazar a sus hijos que le sacaron al escenario para que los espectadores pudiesen aplaudirle.

"Llorando un poco… Esto provoca el amor infinito de una familia unida por la música. Orgulloso y babeando por el éxito de @mauyricky en #Argentina", comentó.

Por el cumpleaños de Montaner, sus hijos Mau y Ricky quisieren celebrarle como él lo hacía cuando eran pequeños: ¡en concierto con el público! El dúo puso a los asistentes en pie para cantar el cumpleaños a su papá. Un momento que grabaron y que emocionó al cumpleañero.

Algo similar hicieron su yerno Camilo Echeverry y su hija Evaluna Montaner, que están de gira por España, quienes no se olvidaron del cumpleaños del patriarca y le dedicaron el concierto que ofrecieron el día de su aniversario.

"Hoy empecé mi celebración de cumple atravesando los cielos de la América del Sur y el Caribe, que tantas alegrías me han brindado, me imaginaba que ahí estaban ustedes viéndome pasar. En breve me encontraré con mis hijos mayores y mis amados nietos y cómo si fuera poco… Mis hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna cantan y triunfan con tremendos sold outs en Argentina y España …Mi amada está a mi lado, mis nueras pendientes de mi y un centenar de mensajes de Whats App han colapsado de buenos deseos mi teléfono. ¿Qué más puedo pedir? Ya llegamos a casa después de varios meses en Argentina y desde mi cama doy infinitas gracias a Dios por esta inmensa fortuna que no se compra con dinero. FelizCumpleTuMi", fue el mensaje que compartió Ricardo en su 64 cumpleaños. ¡Felicidades!

