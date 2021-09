Piden cuatro años cárcel a activista cubana Yolanda Carmenate por manifestarse el 11J

Yolanda Carmenate junto a su hijo recientemente fallecido. Foto © Twitter/José Daniel Ferrer

La opositora cubana Yolanda Carmenate Fernández será enjuiciada y condenada a cuatro años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11J.

“Entregan petición fiscal de 4 años de injusta y cruel prisión a Yolanda Carmenate Fernandez, a los 18 días de haber perdido a su hijo Cristian Pérez Carmenate, otro crimen perpetrado por la dictadura”, denuncia este jueves Ana Belkis Ferrer García, en la cuenta de Twitter de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

“Voy a ir a juicio por los delitos de desacato, resistencia, propagación de epidemias y alteración del orden público; todo eso solamente por ejercer mi derecho a manifestarme y expresarme”, recién declaró la activista a Radio Martí.

La madre del recientemente fallecido opositor Cristian Pérez Carmenate igual dijo a ese medio que “intentará contratar los servicios de un abogado, aunque no tiene mucha esperanza de que esa asistencia legal cambie su situación”.

Carmenate Fernández tiene 64 años de edad. En mayo de 2019 fue liberada, tras cumplir dos años y medio de prisión por el supuesto delito de Instigación a delinquir en la prisión Veguita, en Las Tunas.

En ese tiempo estuvo varios meses en una celda de castigo, según denuncias de su difunto hijo a los medios de prensa independientes.

Tras las jornadas del 11J, la activista de la UNPACU en Las Tunas estuvo 24 días aislada y sin contacto con sus familiares hasta que fue liberada bajo una fianza de tres mil pesos.

La opositora recordó al citado medio que el 11 de julio fue detenida cerca del gobierno municipal de la ciudad de Las Tunas por gritar “¡Patria y Vida!” y “¡Abajo la Dictadura!”.

“De inmediato, el Delegado del Ministerio del Interior en la provincia, violentamente, me condujo en compañía de varios paramilitares, a pesar de mi estado de indefensión. El propio delegado me coge por la cabeza con una clara intención de aplastarla y, a empujones, me entró en el auto patrullero. Esto provocó que me pasara una semana casi sin poder caminar, y sin un medicamento”, contó la activista.

Carmenate Fernández fue llevada a la Tercera Unidad de la Policía (PNR) y luego la trasladaron hacia la Unidad de Instrucción en el territorio tunero, al lado de la prisión provincial El Típico, junto a un centenar de detenidos asociados a las protestas del 11J.

Según la organización no gubernamental Cubalex, en Cuba se registran más de mil detenciones de cubanos por manifestarse pacíficamente en la isla.

El registro de la ONG que defiende y promueve los derechos humanos contabiliza este jueves 1021 cubanos detenidos por protestar en más de 60 localidades del país el 11 de julio último.

Del total de detenidos, aún 505 permanecen en las prisiones del país; mientras que otros 416 ya fueron excarcelados, pero con otras medidas como multas o prisión domiciliaria.