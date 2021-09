Alexis Valdés sobre actuación de Camila Cabello en "Cenicienta": "Lo tiene todo para ser una reina de la comedia"

Alexis Valdés y Camila Cabello Foto © Instagram de los artistas

El actor y humorista cubano Alexis Valdés quedó sorprendido con el talento de Camila Cabello en su debut actoral con la nueva versión de Cenicienta, una comedia musical que se estrenó el pasado viernes en Prime Video.

El artista confesó que no tenía pensado ver la película, pero que su pareja, la también actriz cubana Claudia Valdés lo convenció y "me lleve una tremenda sorpresa".

"Camila Cabello se come la pantalla. Esta chica lo tiene todo para ser una Reina de la Comedia", escribió Alexis en sus redes sociales junto al póster del filme.

Valdés, que tiene una amplia carrera en la actuación, la comedia, el teatro y la dirección, no pudo ocultar la grata sorpresa que se llevó con las dotes cómicas y actorales de Cabello, que, aunque había dado algunas pistas en sus videos, sus presentaciones, algunas apariciones en shows de televisión y hasta en sus entrevistas, hasta el momento eran realmente desconocidas: "¿Dónde aprendió todo eso que muestra? ¿Es todo instinto? ¿Es natural en ella? ¿Ha estudiado a las grandes de la comedia musical?"

El popular humorista tampoco escondió su alegría y orgullo de que, encima, Camila Cabello sea una joven cubana, nacida en Cojímar.

"Como quiera que lo haya logrado… lo ha logrado y sobradamente. Ahí está en la película. Encanto. Naturalidad. Voz. Movimiento. Gracia. Y bueno, esa sonrisa… Y perdonen el chovinismo, además de todo eso … es cubana coño!! Está chica está fuera de ligas. Bravo", celebró.

"La película me hizo crecer mucho como persona (...) El personaje de Cenicienta me inspiró. Antes y después de la película creo que cambié muchísimo", dijo Cabello en una entrevista sobre el estreno del filme, que trae una versión moderna de una Cenicienta emprendedora e independiente que no renunciará a sus sueños por nadie.

Cenicienta es el debut de Cabello en el mundo de la actuación y de los musicales. Nicholas Galitzine interpretará al encantador príncipe azul de la película, que cuenta también con las actuaciones estelares de Idina Menzel, Pierce Brosnan, Billy Porter y James Corden.

