Xiaomi desbloquea sus teléfonos celulares en Cuba tras avalancha de protestas en redes sociales

Imagen referencial Foto © CiberCuba

Los teléfonos del fabricante chino Xiaomi ya se pueden desbloquear desde Cuba, confirmó la web de Canal Caribe de la televisión cubana.

“Twitter Cuba lo ha vuelto a hacer. La campaña contra Xiaomi funcionó; se están desbloqueando algunos móviles”, aseguró en un tuit el usuario @Ru4kSo, haciendo referencia a los miles de tuits que desde hace un par de días inundaron esta red social denunciando el bloqueo de dichos dispositivos en Cuba, y luego de los cuales la compañía china reaccionó desbloqueando los dispositivos.

Bajo la etiqueta #UnlockXioami, miles de ciudadanos propietarios de celulares Xiaomi expresaron su asombro e indignación ante el bloqueo sufrido en estos dispositivos. Según Canal Caribe, muchos temían el gasto que implicaría recuperar los móviles, que algunos estimaban entre mil y 3 mil pesos en talleres particulares, o adquirir otros nuevos de otras marcas.

“Miles de cubanos sufren un duro golpe en su bolsillo: Entre 500 y 2000 pesos están cobrando los talleres de celulares por desbloquear los teléfonos Xiaomi en Cuba”, expresó vía Twitter un usuario de esta red social.

Según el periodista del medio oficialista Cubadebate, L. Eduardo Domínguez –uno de los que denunció la situación a través de esta red social-, la presión a través de las redes sociales de los usuarios nacionales puede haber ayudado a revertir la situación.

“@Xiaomi ¿Por qué los teléfonos están siendo bloqueados en Cuba? Ni siquiera las compañías estadunidenses hacen esto. Los cubanos merecen una explicación después de años de uso y preferencia de sus teléfonos. Abro un hilo para elevar las quejas acerca de este bloqueo”, tuiteó Domínguez el viernes pasado.

Domínguez subraya que la falta de declaraciones públicas de la empresa hace pensar que también pudiera tratarse de algún tipo de error informático en cuanto a su red global, y no una sanción directa contra los usuarios cubanos.

“¿Quién pierde más, Xiaomi o Cuba? El razonamiento es lógico. Hay muchas marcas de teléfono, lo que no hay es mucha mercado para expandirse y Cuba es un mercado en crecimiento. Xiaomi sepultó la confianza de su producto. Si lo hiciste una vez, lo puede hacer otra vez. EPD”, comentó uno de los tuiteros cubanos, especulando sobre la pérdida de confianza de los clientes cubanos de la marca.

Por su parte, el programador cubano, Erich García Cruz, explicó a la revista Sputnik que, debido a las restricciones del embargo estadounidense, Xiaomi no le pueda vender teléfonos a ETECSA, pero “que un individuo compre el dispositivo en cualquier país y lo quiera utilizar en Cuba, ahí no hay problemas porque él no está exportando nada, solo adquiere un equipo y a partir de ese momento es de él”, afirmó.

“Es una flagrante violación de tus derechos como consumidor. El teléfono es tuyo y lo compraste legítimamente con tu dinero. Ese es el debate”, consideró García Cruz, según Canal Caribe, advirtiendo que los reclamos por el bloqueo, los hicieron fundamentalmente los propietarios de los modelos Redmi Note 9 (Global), 9 S, 10, 10 Pro, 9A (IN), 9C, 10 T, y el X3 Pro (Global)

Asimismo, Domínguez enseñó en un tuit, en el que compartió un video tutorial, cómo desbloquear el sistema de los celulares Xiaomi afectados, sin necesidad de acudir a un taller de reparación.

Para desbloquear tu terminal solo debes acceder a internet con él. Puede ser a través de una red wifi con internet, mediante hotspot u otras vías de acceso a internet. Una vez conectado y en el palzo de unos minutos, el celular se desbloqueará automáticamente sin necesidad de hacer nada más.

“Periodistas ‘hablando con el presidente’, pero ningún medio cubano se pronuncia de un problema que afecta a los cubanos. #XiaomiCuba. Primero siempre lo harán los medios internacionales e independientes, pues el periodismo tampoco es libre. Da vergüenza”, se quejó el usuario conocido como Steve Libertario, ante la falta de información de los medios oficialistas sobre lo ocurrido.

Un estudio del tráfico generado por la plataforma de CiberCuba durante los últimos 30 días permitió determinar cuáles son los teléfonos móviles más usados en Cuba. Tomando como muestra un total de 737 mil usuarios únicos que accedieron a CiberCuba en los últimos 30 días, se pudo determinar que los cubanos prefieren mayoritariamente los dispositivos del fabricante coreano Samsung, seguidos por el chino Xiaomi y el estadounidense Apple.