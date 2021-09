Críticas a Rodrigo Malmierca tras presumir de participación cubana en feria de productos agrícolas en Italia

Stand de Cuba en feria comercial de productos agrícolas en Italia Foto © Rodrigo Malmierca Díaz/ Twitter

Internautas reaccionaron con indignación a recientes declaraciones del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, tras presumir de la participación cubana en una feria comercial de productos agrícolas en Italia.

Justo cuando el país atraviesa su peor crisis económica en años, marcada por una grave escasez de alimentos y con mercados desabastecidos de frutas y verduras, al titular del sector presumió de los campesinos cubanos que participaron en el evento especializado en productos frescos del agro.

"MacFrutFiera cuenta este año con presencia de exportadores del sector no estatal cubano convocados por la Cámara de Comercio", escribió Malmierca en su cuenta de Twitter.

El tuit ha recibido numerosos comentarios de cubanos que le recuerdan al ministro la falta de productos alimenticios básicos que padece el pueblo, mientras él va a Europa a mostrar productos que no se encuentran en los mercados de la Isla.

"Na, mentira, esto es una meme. Esta es la cuenta parodia, ¿no? Porque un funcionario no se burlaría así del pueblo Na, na, dime que es chiste, que esta gente no han llegado a este nivel de no interesarle ofender así al pueblo hambriento y miserable", expresó un internauta.

Un ingeniero le reprochó al ministro no publicar cosas que de verdad le interesan al pueblo.

"Por eso no creo en ustedes. Solo piensan en turismo, tiendas en MLC, en exportar, mientras los cubanos mueren de COVID o de hambre. No me vengan con el cuentecito del bloqueo", dijo.

"Cuba, un país en el que no hay comida ni alimentos, en una feria en Italia; esto es el colmo del descaro de la dictadura", subrayó otro usuario de la red.

"Ridículos, no vayan a Italia a mostrar productos, ¡muéstrenlos al pueblo cubano!", reclamó un cubano que se define como 100% anticomunista.

"Cuba participa en feria con presencia de exportadores no estatales y con productos que no hay en las mesas del pueblo. Hipócritas", señaló un cubano.

Algunos tuiteros compartieron imágenes de los mercados en Cuba, con sus tarimas casi vacías o con una poquísima oferta, y sus escasos productos a altísimos precios.

"Esta es la Cuba real, la hambrienta", señaló un internauta.

La crisis de alimentos en Cuba se ha agravado en estos meses tras la llegada de la pandemia de coronavirus, pero existía desde hace algunos años debido a las malas políticas agrícolas del gobierno.

A finales de año una periodista cubana compartió en sus redes sociales la escasa variedad de artículo en el mercado Los Caneyes, en la ciudad de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud.

Según las fotos tomadas, solo había aguacates, calabaza, ajo, plátanos y melones y algún que otro producto envasado, todo en pequeñas cantidades, insuficientes para la cantidad de habitantes en la zona.

Mientras eso sucede, en muchos lugares del país los campesinos denuncian que sus cosechas se pierden por la burocracia y la ineficacia de las empresas estales del Ministerio de Agricultura, que no son capaces de garantizar la recogida, distribución y venta de los productos agrícolas.