Tensión en los MTV VMA 2021: Conor McGregor casi se va a las manos con el novio de Megan Fox

Conor McGregor y Megan Fox con su novio Machine Gun Kelly Foto © Instagram / Conor McGregor, Megan Fox

No todo fueron sonrisas, actuaciones musicales y looks de infarto en los MTV Video Music Awards 2021, unos premios que se celebraron este domingo en el Barclays Center de Nueva York. Y es que durante la alfombra roja se vivieron momentos de gran tensión cuando Conor McGregor y el rapero Colson Baker, más conocido como Machine Gun Kelly, se pelearon y los miembros de seguridad tuvieron que intervenir para que no fuera a más.

Las imágenes del enfrentamiento están dando la vuelta al mundo y es que según informa TMZ, la discusión comenzó cuando el luchador irlandés de la UFC se acercó al novio de Megan Fox para pedirles una fotografía. Sin embargo, un comentario de éste no le habría gustado a McGregor y se abalanzó hacia él.

En las imágenes, que están circulando como la pólvora por el mundo virtual, se puede ver como McGregor (vestido con una chaqueta rosa) arroja el contenido de un vaso hacia el rapero (con un traje rojo). La intervención del personal de seguridad fue rápida y se colocaron entre ellos para separarlos.

La tensión fue palpable en el evento y en otros vídeos se puede ver a Megan Fox tratando de calmar a su novio y también visiblemente preocupada por el conflicto.

Al ser preguntado al respecto por Entertainment Tonight, el luchador aseguró que "no pasó absolutamente nada". "Son solo rumores. Ni siquiera conozco a ese chico. Seré honesto, solo son rumores. Solo peleo con luchadores de verdad. Gente que pelea de verdad. Realmente no peleo con raperos sensibles. No lo conozco, no sé nada de él, excepto que está con Megan Fox", añadió. Aunque las imágenes cuentan otra historia...

